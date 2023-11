Los creadores de Friends recordaron su última conversación con Matthew Perry

Espec Perry_opt.jpeg perry. La desafortunada estrella de la serie “Friends”, de 54 años.

Durante la entrevista el copresentador Hoda Kotb le preguntó a Crane sobre la cita anterior de Perry de que la gente estaría "conmocionada por su fallecimiento, pero no sorprendida". Crane respondió: “Dado el viaje que había emprendido, y todos éramos conscientes de ello, siempre hubo una parte que nos preparó para algo como esto. Todavía es difícil de creer, porque era una persona tan viva, que es difícil creer que no esté aquí”.

Crane siente que Perry entendería el impacto que tuvo en la gente, "pero al mismo tiempo me pregunto... hasta qué punto fue capaz de internalizarlo y encontrar consuelo en ello".

Kauffman dijo que a lo largo de los años, ella fue muy consciente de su viaje de adicción: “[Hablé] con él sobre ello justo después de la reunión [que se emitió en 2021] . Una vez que entró en tratamiento, fue abierto al respecto. A menos que estuviera consumiendo.

Crane agregó que cuando se trataba de Perry entre el elenco y el equipo que estuvieron juntos durante 10 años, "todos éramos muy conscientes de que nuestra prioridad era apoyarlo".

Añadió que estaba preocupada por él durante el reencuentro , “sabiendo que había pasado por todo lo que había pasado y cada vez que lo operaban le estaban dando opioides para el dolor y el ciclo volvía a empezar. Entonces sí, me preocupaba en qué punto del ciclo se encontraba en ese momento”.

Reflexionando sobre su fallecimiento, cerró la entrevista diciendo: “Perdí a un amigo de múltiples maneras, y lo sorprendente es la efusión de los fans que también perdieron a un amigo suyo. Y espero que esté donde esté, lo sienta”.

La muerte de Matthew Perry

Perry murió el sábado a los 54 años; fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles. La causa de su muerte sigue bajo investigación. La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dijo que la autopsia se completó, pero que están esperando los resultados de toxicología. El caso figuraba como “aplazado” en su sitio web y fue retirado del sitio más tarde el lunes.

El actor nominado al Emmy saltó al estrellato por su papel de Chandler en la icónica serie, que se desarrolló entre 1994 y 2004. Luego protagonizó películas como la franquicia Whole Nine Yards, Fools Rush In y 17 Again; y en televisión, The West Wing, The Good Wife, Go On y, más recientemente, The Odd Couple. En sus memorias de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, y en la posterior gira de prensa, el actor habló en detalle sobre su lucha contra el abuso de sustancias durante décadas, incluidos los años que protagonizó Friends.