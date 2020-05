Louvre lidera las visitas virtuales

En las primeras semanas, en particular, hubo un pico de 330 mil visitas por día en promedio. Para Sophie Grange, subdirectora de comunicación del Louvre, “la combinación de teléfonos inteligentes y redes sociales consagra el triunfo de la imagen virtual y los grandes museos no tienen más remedio que aprovechar al máximo estos medios para darse a conocer a un público más amplio, en casa”. Aunque, admitió, “luchemos un poco porque la obra de arte no es una imagen y requeriría una reunión real” con el observador. Entre las herramientas más exitosas está la aplicación que ofrece una experiencia de realidad virtual, “Tête à tête con la Gioconda”, descargada más de 10.500 veces, y un nuevo servicio para niños (petitlouvre.louvre.fr) , que reúne historias animadas correspondientes a las obras del museo.