Jon Bernthal se suma al elenco de la nueva película de Spider-Man

Marvel confirmó que The Punisher formará parte de la próxima película de Spider-Man.

Aunque la trama se mantiene bajo reserva, se anticipa la aparición de múltiples personajes y posibles villanos, generando gran expectativa en la industria cinematográfica y entre los seguidores de Marvel. En este contexto, Zendaya y Jacob Batalon confirmaron la continuidad en sus roles como MJ y Ned, respectivamente, aunque aún no está claro el peso que tendrán dentro de la historia, teniendo en cuenta el desenlace de sus personajes en la anterior entrega, Spider-Man: No Way Home.