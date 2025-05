Mariana Nannis denunció a Claudio Caniggia por violencia y abuso: "Me cagó a palos, me violó"

“Me cagó a palos, me violó. Me cagó a palos varias veces, por eso tengo entradas al hospital público. Yo siempre me callé, nunca dije nada. Tardás mucho por tus hijos, por la familia, por el qué dirán”, expresó entre lágrimas.

Nannis aseguró que parte de las pruebas ya están en manos de la Justicia y que su causa judicial está avanzando, aunque advirtió que Caniggia estaría protegido por personas con poder . “Me perseguía una camioneta negra. Me creen porque mi causa avanzó, pero lo que la gente no sabe es que el tipo tiene gente de mucho poder al lado”, denunció.

“Yo pienso que Caniggia, si jugó al fútbol toda su vida, fue porque me tuvo a mí al lado. Tratar de sacarlo de las drogas, de las malas juntas, de toda la mierda que tenía alrededor. Yo sola no puedo contra todo eso. Lo único que hice fue cuidar una familia, cuidar a mis hijos y cuidarlo a él”.

La exesposa del “Pájaro” también sostuvo que durante los años en los que él era una figura internacional del fútbol, tuvo que hacerse cargo de situaciones comprometidas, incluso en momentos personales clave.

“Tuve que poner la cara por él 250 mil veces, hasta cuando iba a tener a mis hijos. Cuando hacía controles antidoping en Roma, acá, allá y en el otro lado también”, dijo a América TV.

“Tengo fotos cagada a palos y no le sirven al juez”

Una de las partes más duras del relato fue cuando Nannis cuestionó el accionar de la Justicia. Aseguró contar con fotografías y pericias psicológicas, pero denunció que el juzgado que lleva su caso desestima las pruebas.

“Yo tengo fotos cagadas a palos. ¿No le sirven a un juez las fotos cagadas a palos? No le sirven dos pericias psicológicas, no le sirve nada al juez entonces. Me cagan a palos durante toda mi vida, me cogen a la fuerza en la Argentina cuando no quiero, y todavía no me creen”.

Nannis volverá a la Argentina pese al miedo

Mariana Nannis también confirmó que viajará nuevamente al país para continuar con el proceso judicial, a pesar de que —según contó— la última vez fue objeto de persecuciones e intimidaciones.

“Yo no salía cuando estaba en la Argentina. Cuando fui a firmar el divorcio, cuando fui a Comodoro Py, me daba vuelta todo el tiempo a ver si me iban a poner un tiro en el medio de la frente”.

La denuncia de Nannis contra Caniggia se encuentra judicializada y, según sus palabras, avanza en los tribunales. Por su parte, el exjugador ha negado en otras oportunidades las acusaciones, pero hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas tras estas nuevas afirmaciones. La causa podría derivar en consecuencias penales si se comprueba lo denunciado.