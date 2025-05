Una argentina denunció que su pareja la tuvo secuestrada en México

“Le dije a su mamá que me quería volver a mi país y él se enteró. Me sacó el celular, me arrastró del pelo y me golpeó contra una pared”, relató Priscila. Desde entonces, comenzó un largo período de violencia y encierro.

Tuvo un hijo con él y la situación se volvió aún más extrema. Según contó, su pareja controlaba todos sus movimientos, la mantenía completamente aislada de su familia, le revisaba el celular cada vez que volvía del trabajo y hasta le prohibía llevar al bebé al médico si él no estaba presente.

La situación judicial de la joven

Salvador Zubirán Rabay no solo ejerció violencia física y emocional sobre Priscila, sino que además la forzaba a consumir medicamentos. “Me obligaba a tomar psicofármacos. Decía que los obtenía en el hospital que lleva el nombre de su abuelo”, relató la joven.

Priscila afirma contar con evidencia concreta de todos los tipos de abusos que padeció: golpes, abuso sexual y violencia vicaria, una forma de maltrato en la que se utiliza a los hijos como medio de control. Toda esa documentación fue entregada al Ministerio Público junto con su denuncia, aunque el caso no registró avances significativos.

En un primer momento, el expediente fue abierto bajo la figura de privación ilegal de la libertad, pero luego fue derivado a la Fiscalía especializada en Violencia de Género, donde hasta ahora no hubo progresos visibles.