Jorge Nisco: "La IA no puede escribir un guión, necesita una mirada ajena y ser interpretada por un humano"

“El Eternauta no trabajó con IA, salvo 3 o 4 cosas muy puntuales, sino que recurrió a una herramienta cercana. En nuestro caso, la IA no mejoró el contenido que creamos, le pedimos imágenes surgidas de la novela y evaluamos si eran acordes a lo que habíamos imaginado”, dice Jorge Nisco , director y autor que editó la trilogía de “El Séptimo Bastón de Dios” en inglés y castellano y estrenó dos booktrailers en IA.

Jorge Nisco: Es muy difícil que la IA por las suyas se mande a escribir a un guión, puede escribirlo posiblemente pero necesita una mirada ajena, donde el guión que se escriba tiene que ser interpretado por una persona, hay que ver que es lo que podría escribir la IA en función a lo que uno le pida. Si uno le pide, algo puede llegar a servir o no, ahí está la mirada humana. Nosotros le pedimos imágenes para ver hasta donde se acerca a darnos lo que pedimos, a veces funciona otras no. Estamos aprendiendo a cómo pedir y ella aprendiendo a como generar. La gente está un poco asustada pero es una herramienta, no más que eso.