En medio de rumores de separación, Kanye West y Bianca Censori volvieron a mostrarse juntos públicamente

El rapero describió su crisis en una reciente canción de su nuevo álbum titulada igual que su esposa, donde revela una situación de abandono de parte de ella y un intento de querer internarlo en un hospital psiquiátrico.

En otro verso, menciona que la modelo sufrió un ataque de pánico por los tuits que publicó después del evento de los Grammys, en los cuales se mostraba a favor de la política “nazi”.

Los comentarios nazis de Kanye West en X

A comienzos de este año, Kanye fue el blanco de miles de críticas luego promover un prolongado discurso de odio a través de la red social X (antes Twitter). Entre sus controvertidos mensajes, consideró que P. Diddy (detenido por cargos de acoso sexual, abusos y violación) debería ser liberado y que la "mierda woke" fomenta la obesidad, al tiempo que lanzó insultos homófobos contra quienes apoyaban a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

También lanzó un ataque verbal contra la comunidad judía, y dijo: "Nunca me disculparé por mis comentarios judíos", revocando así su anterior disculpa por antisemitismo.

En otros mensajes anteriores, West dijo: "Soy un nazi"; "Me encanta Hitler"; "Hitler era taaaan fresco"; "Puedes conseguir dinero con los judíos, pero siempre van a robar". También compartió una foto de una versión joven de él llevando una camiseta con una esvástica tachada con la leyenda "Yo también solía ser woke".

Respecto a su relación con Censori, también publicó mensajes que generaron fuerte polémica. "Tengo dominio sobre mi mujer. Esto no es una mierda feminista. Ella está con un multimillonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes, perras tontas y quebradas?".

Continuó: "La gente dice que el look de la alfombra roja fue decisión suya... Sí, yo no la obligo a hacer nada que ella no quiera, pero definitivamente no habría sido capaz de hacerlo sin mi aprobación, estúpidos peones wokes", dijo luego de la polémica en los Grammys.

Concluyó: "No tengo respeto ni empatía por nadie vivo, porque nadie vivo puede joderme. Pero quiero a algunas personas y les hago favores".