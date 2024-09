Max dio luz verde al primer programa de preguntas y respuestas sobre "Friends"

La serie comienza su producción el mes próximo en “The Friends Experience: The One in New York City”, que cuenta con 18 salas llenas de nostalgia, activaciones y sets recreados, que abarcan dos pisos y 17.000 pies cuadrados dedicados a la historia del programa. Además de la ubicación de Nueva York, The Friends Experience tiene una ubicación a largo plazo en Londres y pronto abrirá otra en Las Vegas, con más ubicaciones por anunciar. Han viajado a 25 ciudades en ocho países en todo el mundo.