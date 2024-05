Murió Richard Tandy, historico tecladista de la Electric Light Orchestra

Richard Tandy , el teclista y multiinstrumentista cuyo mandato con la Electric Light Orchestra (ELO) duró más de 50 años, falleció, según un comunicado de Jeff Lynne , líder y cofundador del grupo. No se proporcionó la causa de la muerte, aunque diversos medios dijeron que había estado enfermo durante varios años, tenía 76 años.

Tandy, que se unió al grupo en 1973, después del lanzamiento de su álbum debut, hizo una poderosa contribución al sonido característico de ELO, sus sintetizadores, su piano y su clavinet con influencia funk, aportaban alternativamente música clásica y conmovedora a éxitos que van desde “Evil Woman” y “Strange Magic” hasta “Livin' Thing” y “Telephone Line” . Su voz alterada por el vocoder es la que suena en “Mr. Blue Sky” , éxito del grupo de 1977. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll con la banda en 2017.

Con ELO alcanzó su punto máximo comercial a finales de los 70 con los álbumes “Out of the Blue” y “Discovery”, y se trasladó a áreas más electrónicas (como gran parte del resto de la música pop), a principios de los 80, con Tandy asumiendo un papel importante como tecladista principal. El grupo cayó en desgracia comercial a medida que avanzaban los años 80 y lanzó el último álbum “Balance of Power”, en 1986. Posteriormente, Lynne se mudó a California y trabajó estrechamente como productor y músico con George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison y los Traveling Wilbury.