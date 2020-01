El regreso a los escenarios de Frusciante con los Red Hot Chili Peppers será en mayo

Así lo anunció la propia banda a través de sus redes sociales, en donde además confirmó su participación en otros encuentros musicales posteriores. Bottlerock, por ejemplo, que se realizará entre el 22 y el 24 de mayo, y el Boston Calling, en esa misma fecha.

Para los meses siguientes, el grupo prevé presentaciones en distintos festivales europeos que se realizarán en Atenas (Grecia), Florencia (Italia), Lyon (Francia), entre otros.

Precisamente, esta es la alineación más característica de la banda, que ya suma cerca de 35 años en la escena musical.

Su paso anterior por la banda

Frusciante ingresó a la banda en 1988, tras la muerte por sobredosis del guitarrista Hillel Slovak, y permaneció hasta 1992, año en que tuvo su primera salida impulsada por su fuerte adicción a las drogas.

En ese lapso, participó de dos discos emblemáticos del grupo como "Mother's milk" y, en especial, "Blood sugar sex magic", el cual fue caracterizado como el álbum que marcó el sonido de los "Red Hot", el "funk-rock".

Luego de su salida, Dave Navarro, actual guitarrista de Jane´s Addiction, tomó su lugar. En 1995 lanzaron "One Hot Minute", disco del cual Frusciante asegura no haber escuchado nunca

Luego de su aporte con la banda, Navarro se despidió, y Frusicante, al finalizar una rehabilitación, regresó en 1998. En su vuelta, junto con la banda lanzó "Californication" (1999), "By the way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006).

En 2009, debido a sus "diferencias musicales", dejó la banda, dedicándose así a su carrera como solista

Finalmente, en 2019, Red Hot Chili Peppers anunció el regreso de John Frusciante a la banda.