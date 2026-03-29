Max Verstappen, crítico tras Japón: cuestionó la F1 y puso en duda su continuidad + Seguir en









El tetracampeón del mundo expresó su frustración por el presente de Red Bull y el nuevo reglamento, y deslizó que podría alejarse de la categoría si no recupera la motivación.

El piloto suma más críticas desde el inicio de la temporada.

Max Verstappen atraviesa uno de sus momentos más incómodos en la Fórmula 1. Luego de finalizar octavo en el Gran Premio de Japón, el piloto neerlandés no ocultó su frustración con el rendimiento de su equipo y con los cambios reglamentarios de la categoría, y dejó abierta la posibilidad de replantear su futuro en la máxima competencia del automovilismo.

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En declaraciones a la BBC, el tetracampeón del mundo fue contundente al describir su situación actual: “No encuentro ningún placer en la nueva F1. Cuando lo pienso, ¿realmente vale la pena? ¿No preferiría pasar más tiempo con mi familia o ver más a mis amigos en lugar de practicar un deporte que no me satisface?”, señaló.

El piloto de Red Bull viene manifestando su descontento desde el inicio de la temporada, especialmente por las modificaciones en las unidades de potencia, que combinan sistemas eléctricos y térmicos. En más de una oportunidad, incluso, comparó el actual formato de competencia con videojuegos o con categorías eléctricas, en tono crítico.

verstappen marko El piloto de Red Bull viene manifestando su descontento desde el inicio de la temporada El fin de semana en Suzuka profundizó ese malestar. Tras una clasificación complicada y un rendimiento lejos de los líderes, Verstappen apenas pudo finalizar en la octava posición. “Los entrenamientos y la clasificación fueron un desastre. Intenté optimizar la carrera, pero el coche sigue siendo el mismo”, se quejó.

A este escenario se suma su mirada pesimista sobre la pelea por el campeonato. Días atrás, el neerlandés ya había deslizado que no ve chances reales de competir por el título en esta temporada y que su foco comienza a trasladarse hacia 2027, cuando se espera un nuevo cambio reglamentario.

En ese contexto, dejó una frase que encendió las alarmas en el paddock: “Voy a hacer otras carreras, cosas que me devuelvan la sonrisa”, dijo, en lo que muchos interpretaron como una advertencia sobre su continuidad en la Fórmula 1. El calendario también jugará un rol en este proceso. La suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, en el marco del conflicto en Medio Oriente, generó un parate de casi un mes en la actividad, lo que podría darle a Verstappen tiempo para replantear su situación.