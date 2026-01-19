SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de enero 2026 - 18:30

Netflix arrasó con el estreno de una película que marcó el fin de una era para una épica saga

Con intriga, despedida y un villano inquietante, Netflix suma una película que empuja a Bond al límite y cierra un ciclo.

Netflix trajo una película que se vive como evento.

En Netflix, una película puede reactivar una franquicia entera cuando toca una fibra nostálgica: el cierre de un ciclo. En la cultura pop, ese “final de etapa” suele disparar maratones, debates y relecturas, porque obliga a mirar para atrás y preguntarse qué cambió en el camino.

Eso pasa con 007: Sin tiempo para morir, una entrega que se siente como despedida y que, encima, sostiene tensión durante casi tres horas. Con una amenaza capaz de arrasar con millones y un villano que incomoda, la historia empuja a Bond a su punto de mayor fragilidad.

En Netflix, la película combina acción y cierre emocional: cuando el pasado vuelve, el espía ya no puede jugar solo.

De qué trata 0007: sin tiempo para morir

La trama arranca con James Bond retirado en Jamaica, intentando dejar atrás una traición del pasado que todavía lo persigue. Pero la calma dura poco: un viejo contacto de la CIA aparece para pedirle ayuda en una misión de alto riesgo.

El encargo es rescatar a un científico secuestrado que posee una tecnología biológica con potencial devastador. Ese dato cambia todo: ya no se trata solo de una operación más, sino de una carrera para evitar una catástrofe que puede llevarse puesto al mundo.

En el medio, Bond queda atrapado en una red de deseo, dilemas morales y venganza, con la amenaza del villano Lyutsifer Safin (interpretado por Rami Malek) cada vez más cerca. La película combina intriga política y tensión emocional, con un tono de despedida que reordena el legado del agente.

Netflix: tráiler de 0007: sin tiempo para morir

Netflix: elenco de 0007: sin tiempo para morir

  • Daniel Craig

  • Rami Malek

  • Léa Seydoux

  • Lashana Lynch

  • Ana de Armas

  • Ralph Fiennes

  • Ben Whishaw

  • Naomie Harris

  • Jeffrey Wright

  • Christoph Waltz

