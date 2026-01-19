Netflix arrasó con el estreno de una película que marcó el fin de una era para una épica saga + Seguir en









Con intriga, despedida y un villano inquietante, Netflix suma una película que empuja a Bond al límite y cierra un ciclo.

Netflix trajo una película que se vive como evento. Pixabay

En Netflix, una película puede reactivar una franquicia entera cuando toca una fibra nostálgica: el cierre de un ciclo. En la cultura pop, ese “final de etapa” suele disparar maratones, debates y relecturas, porque obliga a mirar para atrás y preguntarse qué cambió en el camino.

Eso pasa con 007: Sin tiempo para morir, una entrega que se siente como despedida y que, encima, sostiene tensión durante casi tres horas. Con una amenaza capaz de arrasar con millones y un villano que incomoda, la historia empuja a Bond a su punto de mayor fragilidad.

JWWGMGYFWBD23DQIMQWE3UPUT4 En Netflix, la película combina acción y cierre emocional: cuando el pasado vuelve, el espía ya no puede jugar solo. Netflix De qué trata 0007: sin tiempo para morir La trama arranca con James Bond retirado en Jamaica, intentando dejar atrás una traición del pasado que todavía lo persigue. Pero la calma dura poco: un viejo contacto de la CIA aparece para pedirle ayuda en una misión de alto riesgo.

El encargo es rescatar a un científico secuestrado que posee una tecnología biológica con potencial devastador. Ese dato cambia todo: ya no se trata solo de una operación más, sino de una carrera para evitar una catástrofe que puede llevarse puesto al mundo.

En el medio, Bond queda atrapado en una red de deseo, dilemas morales y venganza, con la amenaza del villano Lyutsifer Safin (interpretado por Rami Malek) cada vez más cerca. La película combina intriga política y tensión emocional, con un tono de despedida que reordena el legado del agente.

SIN TIEMPO PARA MORIR - Trailer Oficial 2 (Universal Pictures) - HD Netflix: elenco de 0007: sin tiempo para morir Daniel Craig

Rami Malek

Léa Seydoux

Lashana Lynch

Ana de Armas

Ralph Fiennes

Ben Whishaw

Naomie Harris

Jeffrey Wright

Christoph Waltz

