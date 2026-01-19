Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán una nueva película de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia + Seguir en









La cinta cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

La película estará basada en la obra teatral "Felicidades".

Netflix anunció hoy el inicio de rodaje de una nueva película hecha en Argentina basada en la obra teatral Felicidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dirigida por Álex de la Iglesia, producida y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani y un destacado elenco, es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino.

De qué trata Felicidades En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/2013280291431850302&partner=&hide_thread=false Una celebración, muchos secretos y una casa que sabe más de la cuenta Se viene una nueva película hecha en Argentina basada en la obra de teatro "Felicidades", protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani y dirigida por Álex de la Iglesia. El elenco lo completan Benjamín… pic.twitter.com/2kptGxmWxF — xlu (@CheNetflix) January 19, 2026 El film es una producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país. “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura”, comentó el director.

“Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Me llena de orgullo el equipo que conformamos: volver a actuar junto a Griselda y un elenco de primer nivel, con muchísimo talento reunido. Agradezco especialmente a Netflix por el apoyo y la confianza desde el primer momento, y por acompañar a Preludio en este gran proyecto”, expresó Suar.

Temas Películas

Netflix