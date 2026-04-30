"Resident Evil": la nueva película del director de "Weapons" presentó su primer adelanto + Seguir en









Basada en los videojuegos de terror de gran popularidad de Capcom, la trama del filme presenta a un nuevo protagonista y una historia original.

Austin Abrams protagoniza la nueva película basada en el popular videojuego.

Sony Pictures publicó el primer adelanto de la próxima película de terror Resident Evil. Basada en los videojuegos de terror de gran popularidad de Capcom, la cinta está coescrita por Shay Hatten y Zach Cregger, director de Weapons y Barbarian, quien también ejerce como director.

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La película no incluye personajes ya conocidos del universo de Resident Evil, como Leon S. Kennedy o Jill Valentine, pues Cregger buscaba crear una historia nueva y original. La trama presenta a un nuevo protagonista: un mensajero que entrega un paquete y que se ve envuelto en un brote en Raccoon City.

De qué trata Resident Evil En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que sin saberlo se encuentra en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin descanso mientras una noche fatídica y horrible se derrumba a su alrededor en el caos.

Embed - RESIDENT EVIL – Official Teaser Trailer (4K) El Resident Evil original se lanzó para PlayStation en 1994, pero posteriormente estuvo disponible para varias consolas. Se han lanzado más de una docena de secuelas y remakes, incluyendo Resident Evil Requiem, estrenado este año.

Resident Evil en el cine Ha habido seis películas anteriores de Resident Evil, comenzando con la película de Milla Jovovich y Michelle Rodriguez de 2002. Jovovich protagonizó Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) y Resident Evil: The Final Chapter (2017).

En 2021, el cineasta Johannes Roberts asumió el reinicio de la franquicia Resident Evil: Welcome to Raccoon City como guionista y director. La franquicia ha recaudado colectivamente más de 1.200 millones de dólares en la taquilla mundial. La última película de Resident Evil está producida y cofinanciada por Constantin Film. Robert Kulzer, Roy Lee de Vertigo Entertainment, Miri Yoon y PlayStation Productions también participan en la producción. Resident Evil está programada para llegar a los cines en septiembre.

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