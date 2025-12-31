Netflix iniciará el año con el estreno de "Amor de Oficina", una comedia romántica mexicana que promete combinar humor, rivalidad laboral y un romance inesperado. La serie llega a la plataforma el 1 de enero de 2026 y se presenta como una opción fresca para los amantes del género, con un elenco carismático y una trama llena de giros divertidos.
Netflix estrena "Amor de Oficina", una comedia romántica mexicana ideal para empezar 2026
La plataforma de streaming agregará a sui catalogo una producción latina que promete humor y romance
La historia transcurre en una empresa de ropa interior, donde dos empleados con perfiles opuestos chocan por un mismo objetivo: el puesto de CEO. Lo que comienza como una competencia profesional se complica, cuando ambos descubren que una noche de pasión los unió sin saberlo, lo que agrega un conflicto emocional a su rivalidad.
De qué se trata "Amor de Oficina"
"Amor de Oficina" narra la vida de Graciela, una empleada ejemplar interpretada por Ana González Bello, y Mateo, el hijo del dueño de la empresa, dado vida por Diego Klein. Ambos compiten por el ascenso a CEO, pero un encuentro casual en el pasado los vincula de una manera que amenaza sus ambiciones profesionales.
La serie explora el clásico conflicto entre el amor y el trabajo, pero con un toque de humor corporativo típico del ambiente "godín" mexicano. La trama se desarrolla entre reuniones tensas, estrategias de oficina y momentos de complicidad que desafían la relación entre los protagonistas. El guion, creado por Carolina Rivera (responsable de éxitos como "Madre solo hay 2" y "Guerra de Vecinos"), garantiza diálogos ágiles y situaciones cómicas que reflejan las dinámicas laborales modernas.
Tráiler de “Amor de Oficina”
Reparto de "Amor de Oficina"
El elenco incluye a:
- Ana González Bello como Graciela
- Diego Klein como Mateo
- Martha Reyes Arias como Mariel
- Paola Fernández como Larissa
- Nicolás de Llaca como Víctor
- Marco León como León
- Alexis Ayala como Don Enrique
