SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de diciembre 2025 - 18:00

Netflix estrena "Amor de Oficina", una comedia romántica mexicana ideal para empezar 2026

La plataforma de streaming agregará a sui catalogo una producción latina que promete humor y romance

Amor de oficina: la nueva serie mexicana de Netflix.

"Amor de oficina": la nueva serie mexicana de Netflix.

Netflix iniciará el año con el estreno de "Amor de Oficina", una comedia romántica mexicana que promete combinar humor, rivalidad laboral y un romance inesperado. La serie llega a la plataforma el 1 de enero de 2026 y se presenta como una opción fresca para los amantes del género, con un elenco carismático y una trama llena de giros divertidos.

La historia transcurre en una empresa de ropa interior, donde dos empleados con perfiles opuestos chocan por un mismo objetivo: el puesto de CEO. Lo que comienza como una competencia profesional se complica, cuando ambos descubren que una noche de pasión los unió sin saberlo, lo que agrega un conflicto emocional a su rivalidad.

Informate más
Amor de oficina Netflixx

De qué se trata "Amor de Oficina"

"Amor de Oficina" narra la vida de Graciela, una empleada ejemplar interpretada por Ana González Bello, y Mateo, el hijo del dueño de la empresa, dado vida por Diego Klein. Ambos compiten por el ascenso a CEO, pero un encuentro casual en el pasado los vincula de una manera que amenaza sus ambiciones profesionales.

La serie explora el clásico conflicto entre el amor y el trabajo, pero con un toque de humor corporativo típico del ambiente "godín" mexicano. La trama se desarrolla entre reuniones tensas, estrategias de oficina y momentos de complicidad que desafían la relación entre los protagonistas. El guion, creado por Carolina Rivera (responsable de éxitos como "Madre solo hay 2" y "Guerra de Vecinos"), garantiza diálogos ágiles y situaciones cómicas que reflejan las dinámicas laborales modernas.

Tráiler de “Amor de Oficina”

Embed - Amor de oficina | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de "Amor de Oficina"

El elenco incluye a:

  • Ana González Bello como Graciela
  • Diego Klein como Mateo
  • Martha Reyes Arias como Mariel
  • Paola Fernández como Larissa
  • Nicolás de Llaca como Víctor
  • Marco León como León
  • Alexis Ayala como Don Enrique

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias