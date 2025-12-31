Netflix estrena "Amor de Oficina", una comedia romántica mexicana ideal para empezar 2026 + Seguir en









La plataforma de streaming agregará a sui catalogo una producción latina que promete humor y romance



Netflix iniciará el año con el estreno de "Amor de Oficina", una comedia romántica mexicana que promete combinar humor, rivalidad laboral y un romance inesperado. La serie llega a la plataforma el 1 de enero de 2026 y se presenta como una opción fresca para los amantes del género, con un elenco carismático y una trama llena de giros divertidos.

La historia transcurre en una empresa de ropa interior, donde dos empleados con perfiles opuestos chocan por un mismo objetivo: el puesto de CEO. Lo que comienza como una competencia profesional se complica, cuando ambos descubren que una noche de pasión los unió sin saberlo, lo que agrega un conflicto emocional a su rivalidad.

Amor de oficina Netflixx De qué se trata "Amor de Oficina" "Amor de Oficina" narra la vida de Graciela, una empleada ejemplar interpretada por Ana González Bello, y Mateo, el hijo del dueño de la empresa, dado vida por Diego Klein. Ambos compiten por el ascenso a CEO, pero un encuentro casual en el pasado los vincula de una manera que amenaza sus ambiciones profesionales.

La serie explora el clásico conflicto entre el amor y el trabajo, pero con un toque de humor corporativo típico del ambiente "godín" mexicano. La trama se desarrolla entre reuniones tensas, estrategias de oficina y momentos de complicidad que desafían la relación entre los protagonistas. El guion, creado por Carolina Rivera (responsable de éxitos como "Madre solo hay 2" y "Guerra de Vecinos"), garantiza diálogos ágiles y situaciones cómicas que reflejan las dinámicas laborales modernas.

Tráiler de “Amor de Oficina” Embed - Amor de oficina | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Amor de Oficina" El elenco incluye a:

Ana González Bello como Graciela

como Graciela Diego Klein como Mateo

como Mateo Martha Reyes Arias como Mariel

como Mariel Paola Fernández como Larissa

como Larissa Nicolás de Llaca como Víctor

como Víctor Marco León como León

como León Alexis Ayala como Don Enrique

