Netflix revive la historia de venganza más implacable del cine en una serie que promete ser el éxito del año + Seguir en









El clásico que fue visto por millones regresa a Netflix en forma de serie con una trama actualizada e intensa que va a captar tu atención desde el inicio.

Esta serie profundiza la historia original, con una vuelta de tuerca. Pexels

El catálogo de Netflix acaba de sumar una gran producción dentro de acción con una nueva adaptación que retoma la trama de una exitosa sagade libros de 1980. Pero esta vez, se presenta en formato de serie para lograr profundizar en los conflictos de sus protagonistas y ampliar el desarrollo de los personajes.

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La producción también toma como base una película del 2004 que dejó su huella en el cine de la década. Ahora, con una mirada actualizada, la historia se transporta a un contexto distinto y propone una historia más larga, con giros que te van a mantener al borde del sillón.

Hombre-en-llamas-Netflix La serie está inspirada en la novela de los 80. Gentileza - Netflix

De qué trata Hombre en llamas La serie "Hombre en llamas" sigue a John Creasy, un exsoldado de élite que carga con un pasado violento y trágico. Alejado de su antigua vida, acepta un trabajo como guardaespaldas de una niña en una ciudad atravesada por el crimen organizado.

A partir del vínculo que se forma entre ambos, el protagonista encuentra un motivo para reconstruirse. La relación con la menor genera un cambio en él que lo enfrenta a sus propios traumas. Para proteger a la niña, Creasy tiene que atravesar un recorrido intenso donde aplica su experiencia para rastrear a los responsables, enfrentándose a organizaciones criminales mientras lidia con secuelas psicológicas de su pasado en combate.

Esta versión extiende lo que se ve en la película de 2004, protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning, con un mayor foco en el origen del protagonista y en las consecuencias emocionales de su historia. Es una gran propuesta, tanto para quienes recuerdan la película original como para la audiencia que decide darle una oportunidad por primera vez. Manteniendo un enfoque un poco más profundo en los personajes y ambientada en un escenario distinto, se espera que la nueva serie sea una de las producciones más comentadas del año dentro del streaming. Netflix: tráiler de Hombre en llamas Embed - Hombre en llamas | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Hombre en llamas Yahya Abdul-Mateen II

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