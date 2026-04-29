El nuevo thriller de Charlize Theron que arrasa en Netflix y ya es número 1 en el mundo

La película de suspenso se convirtió en la más vista en casi 90 países y sorprende con una historia intensa en Australia.

Netflix volvió a pegar un bombazo con uno de esos estrenos que aparecen casi sin aviso y, en cuestión de horas, se transforman en tema de conversación global. Esta vez, la protagonista es Charlize Theron , que regresó al terreno de la acción con un thriller corto, tenso y bastante salvaje.

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Se trata de “Depredador Dominante” (Apex) , una película dirigida por Baltasar Kormákur que en apenas días logró ubicarse como la más vista de la plataforma en casi 90 países. En sus primeros días superó los 10 millones de reproducciones y se instaló como uno de los grandes lanzamientos del mes dentro de la plataforma.

La historia sigue a Sasha , interpretada por Charlize Theron, una mujer atravesada por el duelo que decide viajar a la selva australiana para desafiar sus propios límites físicos y emocionales.

Lo que parecía una aventura personal para reconectarse consigo misma termina convirtiéndose en una pesadilla cuando descubre que alguien la está cazando. Allí aparece el personaje de Taron Egerton, un asesino que no solo quiere atraparla, sino que disfruta del juego psicológico detrás de la persecución.

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Gran parte de la tensión se construye en las Montañas Azules de Australia, una región real de bosques de eucaliptos y paisajes imponentes donde se filmó la película. Esa decisión de rodar en locaciones reales le da una textura distinta: no parece una persecución armada en estudio, sino una amenaza bastante más cruda.

La película dura alrededor de 95 minutos, algo que también suma en tiempos donde muchas producciones se estiran de más. Acá no hay vueltas innecesarias: hay una presa, un cazador y una lucha constante por sobrevivir.

Tráiler de Depredador Dominante

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Reparto de Depredador Dominante