Niegan reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Durmieron bajo en mismo techo, pero en habitaciones separadas"

Mauro Icardi y Wanda Nara están separados, pero no divorciados.

La abogada Ana Rosenfeld se refirió a la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi . Confirmó su separación, aunque afirmó que todavía no se divorciaron , pero durmieron en habitaciones separadas durante su reciente visita al país.

La letrada estuvo en el programa Team Ubfal, de América TV, donde dio detalles de su diálogo con la empresaria durante los Martín Fierro 2024: "Yo fui con ella al hotel ese día. Me pidió que la lleve, le consulté '¿Viene Mauro?' y me dijo que iba con su hijo ".

"Llevarlo al Martín Fierro es un mensaje contradictorio. Ir con él no sólo desvirtuaba la idea de estar separados. Uno lleva a un acompañante que, en ese momento, tiene que ver más con vos a nivel personal. Si no es tu pareja, no la llevás", agregó Rosenfeld.