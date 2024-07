Wanda Nara confirmó su separación con Mauro Icardi: ''Hoy me toca seguir sola''

'' Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy'', comenzó su escrito.

Además, agregó: ''No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior''. Y reafirmó que la prioridad ''siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca''.

Los rumores venían creciendo cada vez más, mientras la ahora ex pareja se encontraba distanciada, con la modelo en Argentina en el marco de la grabación de la nueva temporada de Bake Off, y el futbolista en Turquía jugando para el Galatasaray.

Mauro Icardi había desmentido los rumores de separación con una foto con Wanda Nara

De todas formas, el futbolista quiso desmentir cualquier versión de separación y publicó este domingo una foto con Wanda donde aseguró: "Mi Luna llena, siempre brillante, siempre hermosa".

"Mi Luna llena .. Siempre brillante, Siempre hermosa @wanda_nara"

Además, hace poco más de un mes había subido un romántico posteo festejando su décimo aniversario. “Hoy, mientras celebramos una década de matrimonio, me encuentro reflexionando sobre el increíble viaje que hemos compartido. Estos diez años han sido un testimonio de amor, paciencia, y crecimiento, y cada momento ha sido invaluable a tu lado”, había expresado Icardi, en su cuenta de Instagram.

“Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos. Por otros diez años y muchos más, te prometo mi amor eterno, mi dedicación y mi gratitud infinita”, cerró.