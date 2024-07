Tras la separación de Mauro Icardi, Wanda Nara contó qué siente por L-gante

“No hay nada que aclarar. Es un amigo y se dijeron muchas mentiras. Trabajamos con la misma empresa de música. Siempre tengo la mejor con sus novias”, sentenció Wanda.

Además, tras su reciente separación la actriz aseguró que "por el momento" no tiene ganas de conocer a alguien. "Tengo mucho trabajo y estoy enfocada en mi”, concluyó.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Lo que venía siendo un fuerte rumor, finalmente fue confirmado por una de las partes involucradas. Wanda Nara salió a confirmar su separación del futbolista Mauro Icardi a través de una historia en Instagram, donde dio detalles sobre la noticia.

''Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy'', comenzó su escrito compartido en las historias.

wanda nara.jpeg El sentido texto que compartió la conductora de Bake Off para confirmar su separación de Mauro Icardi. @Wanda_nara / Instagram

Las versiones de separación tomaron fuerza en las redes sociales en las últimas semanas, luego de que la propia conductora dejara de seguir a Icardi en Instagram, lo mismo que había sucedido durante el "Wandagate", cuando descubrió la presunta infidelidad de su pareja con “La China” Suárez.

''Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error'', continuó el texto escrito por Wanda.

Por último, la mediática agregó: ''No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior''. Para concluir, la modelo reafirmó que su prioridad "siempre fueron sus hijos", sobre todo "hoy más que nunca".