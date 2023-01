Noel Gallagher sobre una reunión de Oasis: "Nunca diría nunca"

En octubre del año pasado, Noel dijo que "no tiene sentido" una reunión de Oasis porque la banda todavía vende "tantos discos ahora" como cuando estaban juntos.

Por su parte Liam, por el contrario, ha expresado su apoyo a una reunión de Oasis en los últimos años. En febrero de 2022, Liam dijo que Oasis "nunca debería haberse separado" y que "le encantaría" que la banda icónica volviera a estar junta.

Noel Gallagher anuncia nuevo álbum y comparte el sencillo "Easy Now"

El ex cantautor de Oasis lanzará su cuarto disco de estudio con High Flying Birds el 2 de junio a través de Sour Mash. "Council Skies" se describe como el "disco en solitario más variado y logrado hasta la fecha" del músico.

“Es volver al principio. Soñar despierto, mirar al cielo y preguntarme qué podría ser la vida... eso es tan cierto para mí ahora como lo era a principios de los 90”, explicó Gallagher sobre el próximo álbum.

“Cuando crecí en la pobreza y el desempleo, la música me sacó de eso. Top Of The Pops en TV transformó tu noche de jueves en este mundo de fantasía, y eso es lo que creo que debería ser la música. Quiero que mi música eleve y transforme de alguna manera”.

El primer single "Easy Now" ya se encuentra disponible para escuchar en todas las plataformas musicales.