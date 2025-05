Si no te registran en tu trabajo, que te registre la IA

Hoy, la IA puede detectar inconsistencias fiscales, cruces de datos entre facturación y CUIT, uso de cuentas bancarias sin declaración, pagos en efectivo a trabajadores sin relación formal. Puede hacerlo ya. No mañana. Y no lo hace la AFIP, no lo hace el Ministerio de Trabajo, no lo hace ningún Estado que de verdad quiera formalizar. Pero sí lo hace Amazon, sí lo hace Google, y sí lo hacen países que no tienen el 45% de trabajo informal.