"El gato con botas 2: el último deseo": primer tráiler de la película animada

La cinta trae el regreso de Antonio Banderas y Salma Hayek a la franquicia y la incorporación de Harvey Guillen, Florence Pugh, Olivia Colman, John Mulaney, Wagner Moura, Da'Vine Joy Randolph, Anthony Mendez, Ray Winstone y Samson Kayo.

Joel Crawford y Januel Mercado se desempeñan como director y codirector de The Last Wish , respectivamente; Mark Swift producirá. Los tres forman parte del equipo creativo de The Croods: A New Age .

La película cuenta con la producción ejecutiva del fundador y director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. Universal está configurado para manejar la distribución.