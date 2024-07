Polémica: Furia de Gran Hermano amenazó a un conductor de Telefe

“Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y esa hasta más intenso que yo . Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque está loquísimo”, agregó, dejando en claro que no tiene buena onda con Ariel.

Y cerró con un tremendo comentario que sorprendió al resto del equipo: “ Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha . O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me faltan al respeto”.

Qué dijo Ariel Rodríguez Palacios sobre Furia

Según contó Ángel de Brito en LAM, el famoso cocinero que tiene su programa durante los mediodías de Telefe "no quiere saber nada" con Furia de Gran Hermano y detalló: "Lo que tiene es que odia GH, se le nota en cámara, no quiere saber nada. Pero odia más a Furia", sostuvo el periodista.

Lo cierto es que el detrás de cámaras no habría sido nada agradable entre Juliana Scaglione y Rodríguez Palacios, por lo que al conductor no le interesa volver a invitarla, lo que desató tensión en la producción de Telefe. "Dijo: 'no la inviten más porque maltrató a un panelista, a una productora, ¿quién se cree que es?'", especificó De Brito.

"No necesitamos de Gran Hermano", habría agregado el chef, según la data que arrojó el conductor de LAM. Cabe recordar que, previo a la salida de Juliana del reality, Ariel había adelantado que creía que ella dejaría el ciclo, lo que finalmente acabó ocurriendo.