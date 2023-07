Ringo Starr opinó sobre la "última canción" de The Beatles creada con inteligencia artificial

Ringo sobre la "última canción" de The Beatles creada con inteligencia artificial.

Al igual que su compañero Paul McCartney , el beatle Ringo Starr negó que la "última canción de The Beatles" que saldrá publicada en las plataformas "dependa de la Inteligencia Artificial" y señaló que se trata de una pieza "hermosa". El baterista cumplió este viernes 83 años y fue celebrado en las redes sociales.

"Parece que hay muchas conjeturas por ahí. No puedo decir demasiado en esta etapa, pero para ser claros , nada fue creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos jugamos en ello. Limpiamos algunas grabaciones existentes , un proceso que se prolongó durante años", explicó McCartney al salir a responder lo que definió como "algo de confusión y especulación".

En ese marco, McCartney explicó: "Teníamos la voz de John y un piano y la Inteligencia permitió separar ambas cosas. Luego podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente".

La canción que podría ser la candidata al nuevo lanzamiento de The Beatles

Beatles.jpg The Beatles. infobae.s3.amazonaws.com

El emblemático músico de 80 años había anunciado que este año lanzarán una canción grabada por Lennon en su casa de Nueva York poco antes de ser asesinado en 1980, con ayuda de inteligencia artificial.

Por el momento, se especula que podría tratarse de "Now and then", compuesta en 1978 por John Lennon. Esta, estuvo en los planes de McCartney, George Harrison y Ringo Star en 1995, cuando trabajaban en la recopilación “Anthology”. Pero fue descartada por la baja calidad del audio.

Según la cadena británica BBC, el track fue incluido en un cassete titulado “Para Paul”, grabado por Lennon y enviado a McCartney en 1980, poco antes de ser asesinado.