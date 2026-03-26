Paul McCartney presentó "Days We Left Behind", el primer adelanto de su próximo disco + Seguir en









El ícono de los Beatles lanzará su primer álbum desde el aclamado "McCartney III" de 2020 el próximo viernes 29 de mayo.

El legendario músico presentó el primer adelanto de su próximo disco.

Paul McCartney dio detalles de su nuevo álbum, The Boys Of Dungeon Lane, y ha compartido el nostálgico primer sencillo, "Days We Left Behind".

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El ícono de los Beatles lanzará su primer álbum desde el aclamado McCartney III de 2020 el viernes 29 de mayo, y en él McCartney revelará recuerdos que nunca antes había compartido de sus años de formación en Liverpool como un joven y un artista que se adentraba en el mundo de la música.

Embed - Paul McCartney on Instagram: "“Looking back on your life, you go, ‘Wow, did we really do that?’. All of that comes flooding back… it’s like a dream.” The Boys of Dungeon Lane Friday 29th May The Story before THE Story #PaulMcCartney #TheBoysofDungeonLane" View this post on Instagram Qué se sabe del nuevo disco de Paul McCartney Descrito como su “álbum más introspectivo hasta la fecha”, se dice que The Boys Of Dungeon Lane muestra a McCartney “en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco común sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la Beatlemanía”. El disco promete una “honestidad extraordinaria” para contar “la historia anterior a LA historia”.

El primer adelanto del decimonoveno álbum en solitario de McCartney llega con el tierno y minimalista sencillo "Days We Left Behind", que lo transporta a sus días previos a la fama, a los "bares llenos de humo y las guitarras baratas" de Liverpool.

“Para mí, esta canción está llena de recuerdos”, dijo McCartney. “El título del álbum, ‘The Boys of Dungeon Lane’, proviene de una estrofa de este tema. Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿Cómo se puede escribir sobre otra cosa?”.

La lista de canciones de "The Boys Of Dungeon Lane" ‘As You Lie There’ ‘Lost Horizon’ ‘Days We Left Behind’ ‘Ripples in a Pond’ ‘Mountain Top’ ‘Down South’ ‘We Two’ ‘Come Inside’ ‘Never Know’ ‘Home to Us’ ‘Life Can Be Hard’ ‘First Star of the Night’ ‘Salesman Saint’ ‘Momma Gets By’