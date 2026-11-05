Russell Brand, culpable de violación y agresión sexual: cuáles son los cargos que debe enfrentar

La investigación policial se inició en 2023 y reunió más de 400 declaraciones testimoniales y 1.400 documentos.

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable en un juicio por delitos sexuales que se desarrolló en Londres. El proceso judicial terminó este jueves con un veredicto del jurado que encontró al artista responsable de cuatro delitos contra distintas mujeres entre 2004 y 2009.

La resolución representa un punto de inflexión en una investigación que comenzó después de que varias mujeres denunciaran públicamente situaciones de abuso y violencia sexual . Brand, de 51 años, había rechazado las acusaciones y se había declarado inocente de todos los cargos. Tras conocerse el fallo, quedó detenido a la espera de la audiencia en la que se va a definir su condena.

El juicio se desarrolló durante cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El jurado encontró a Brand culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, por hechos cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de uno de intento de agresión indecente.

Los delitos por los que fue condenado se desarrollaron en distintos escenarios, entre ellos una estación de radio, el set de una grabación audiovisual y el domicilio del actor . Las denuncias involucraron situaciones de violencia sexual y comportamientos no consentidos que fueron reconstruidos durante las audiencias mediante testimonios y pruebas.

La investigación policial permitió establecer una secuencia de hechos a partir de declaraciones de mujeres que no se conocían entre sí. Según informó la Policía Metropolitana de Londres, los investigadores entrevistaron a más de 100 testigos, reunieron más de 400 declaraciones y revisaron más de 1.400 documentos.

El magistrado anticipó que recibirá una pena de prisión significativa y rechazó el pedido de libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de que no volviera para recibir la condena. La audiencia se fijó para el lunes 9 de noviembre en el mismo tribunal inglés. Hasta ese momento, Brand va a seguir bajo custodia.

La carrera de Russell Brand: de la televisión británica a Hollywood

Russell Edward Brand nació el 4 de junio de 1975 en Essex, Inglaterra. Su trayectoria artística nació como comediante de stand-up y ganó popularidad por su estilo provocador, caracterizado por el humor ácido, las referencias sexuales y las historias sobre sus experiencias personales.

Su llegada a la televisión llegó en el año 2000, cuando empezó a trabajar como presentador para MTV. Posteriormente, alcanzó mayor reconocimiento en el Reino Unido al conducir Big Brother's Big Mouth, un programa derivado del reality Big Brother que se emitía por el canal E4.

En 2006 llegó a la radio con The Russell Brand Show, en BBC Radio 2. Su carrera atravesó una fuerte controversia en 2008, cuando él y el presentador Jonathan Ross le dejaron mensajes ofensivos por teléfono al actor Andrew Sachs durante una emisión. El episodio provocó una crisis en la cadena pública británica y terminó con la salida de Brand del programa.

Su popularidad internacional creció con el salto al cine. En 2008 interpretó al músico Aldous Snow en la comedia Forgetting Sarah Marshall, papel que retomó en Get Him to the Greek (2010). También participó en producciones como Bedtime Stories, Arthur, Hop y Rock of Ages, además de prestar su voz para la saga animada Despicable Me.

En el plano personal, mantuvo una relación con la cantante Katy Perry, con quien se casó en 2010. El matrimonio terminó en 2012, después de poco más de un año. En 2017 se casó con Laura Gallacher, con quien formó una familia.

Durante la década siguiente, Brand fue alejándose de las grandes producciones cinematográficas y orientó su actividad hacia los libros, los espectáculos en vivo y los contenidos digitales. Publicó títulos como Recovery: Freedom From Our Addictions y logró una comunidad de seguidores en YouTube, donde abordaba cuestiones sociales y religiosas.

El caso tuvo repercusión internacional por la trayectoria del acusado, que pasó de ser una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine británicos a desarrollar una carrera como creador de contenido político y religioso en plataformas digitales.