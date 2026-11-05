BOM, lo nuevo de Lali y Miranda!, lleva su universo a la pista con 3 únicos shows en vivo en Buenos Aires + Agregar ámbito en









Desde el lanzamiento de la primera canción y shortfilm sumado a la reciente llegada del álbum completo, el furor en redes y plataformas por este proyecto no pararon de crecer.

BOM llega al Movistar Arena.

BOM, el nuevo proyecto de Lali y Miranda!, sale a la pista para presentar en vivo su álbum debut, BAILAR O MORIR, con tres únicos shows que transformaran el escenario del Movistar Arena los días 17, 18 y 19 de diciembre en una fiesta pop y el campo en un gran dancefloor: canciones nuevas, grandes éxitos y una invitación directa a bailar.

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Desde el lanzamiento de la primera canción y shortfilm sumado a la reciente llegada del álbum completo, el furor en redes, plataformas y las ganas de bailar no pararon de crecer. A sólo días de su estreno, el proyecto ya supera los 5 millones de reproducciones globales en plataformas digitales, consolidándose como uno de los lanzamientos más escuchados de la temporada.

Cómo y dónde comprar las entradas para los shows de BOM en el Movista Arena Preventa Banco Provincia: 6/11 a las 10 hs. Visa y Mastercard hasta 12 cuotas sin interés en www.movistararena.com.ar

Venta general: Una vez agotada la preventa Formado por 10 canciones, escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, producido artísticamente por Ale Sergi y Mauro de Tommaso, el álbum ya se encuentra disponible en vinilo, CD y digital.

Bombo en negra, teclados, sintetizadores y sobre todo ritmo para bailar sin parar, el tracklist comienza con la canción que da nombre al proyecto y marcó el punto de partida de esta nueva etapa “Bailar o Morir”, sigue con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho”, y finaliza con la ya icónica y viral “Vivo del Pop”.

Con el universo BOM como punto de encuentro, ahora el proyecto lleva su identidad a otro plano y propone una experiencia en vivo y en directo donde la música, el movimiento y la celebración son protagonistas. Entre clásicos de ambos artistas que ya son parte de la historia del pop, BOM transforma la potencia pop de Lali y Miranda! en una experiencia colectiva: una invitación a encontrarse en la pista, disfrutar, bailar y entregarse al movimiento en total libertad.