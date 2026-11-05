Tiene 6 episodios, arrasa en Netflix y acumula 46 millones de reproducciones: la miniserie de suspenso de la que todos hablan + Agregar ámbito en









La serie se ganó un lugar entre las más vistas de la plataforma y despertó la curiosidad de los amantes del género.

La nueva miniserie de Netflix llamó la atención de los fanáticos del suspenso y se convirtió en una de las más vistas. Freepik

Netflix sumó un nuevo éxito a su catálogo de series con una miniserie de suspenso protagonizada por Josh Hartnett. La producción sorprendió por su popularidad y acumuló casi 46 millones de reproducciones durante sus primeras tres semanas, convirtiéndose en uno de los estrenos más vistos de octubre.

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Con apenas seis episodios, la ficción mezcla misterio, terror y drama familiar en una historia que recuerda a las novelas de Stephen King. Su llegada a la plataforma despertó un enorme interés entre los espectadores.

Josh Hartnett protagoniza esta historia de suspenso que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix. SAM Productions De qué trata Bajo la superficie "Bajo la superficie" cuenta la historia de Calvin Penney, un pescador que vive junto a su familia en Snooks Arm, un pequeño pueblo de Terranova, Canadá. La comunidad depende principalmente de la pesca, pero su forma de vida se ve amenazada cuando una extraña criatura marina comienza a atacar a los habitantes y obliga a las autoridades a considerar una evacuación.

Calvin, que todavía arrastra el dolor por la misteriosa muerte de su padre, decide quedarse para proteger a su familia y evitar que sus vecinos tengan que abandonar sus hogares.

Para enfrentar al monstruo, se une a Fonda Howander, una bióloga marina que llega al pueblo para investigar qué está ocurriendo en el océano.

Mientras ambos intentan encontrar una manera de detener los ataques, descubren que la amenaza podría estar relacionada con la muerte del padre del protagonista y con los intereses de empresas que buscan aprovecharse de la situación. Al mismo tiempo, su hijo Wade comienza a tener sueños inquietantes y aparecen unos desconocidos que complican todavía más la búsqueda de respuestas. Elenco de Bajo la superficie Josh Hartnett

Mackenzie Davis

Charlie Heaton

Ruby Stokes

Natasha Henstridge

Rohan Campbell

Joshua Close

Kaleb Horn

Willow Kean

Mary Walsh Trailer de Bajo la superficie

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