Paramount+ presentó el tráiler de la temporada final de "Yellowjackets" + Agregar ámbito en









La serie creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson llega a la plataforma de streaming el próximo 20 de noviembre.

Yellowjackets llega a su fin con su última temporada.

Dejaron atrás el bosque y regresaron a Wiskayok: ya está disponible el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de la serie nominada al Emmy, Yellowjackets. Con estreno previsto para el viernes 20 de noviembre, en exclusiva por Paramount+, las Yellowjackets están a punto de vivir un regreso a casa como ningún otro.

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Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, Yellowjackets es la saga de un equipo de talentosas futbolistas de secundaria que se convierten en las (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en lo profundo de la remota naturaleza del norte. Con partes iguales de épica de supervivencia, historia de terror psicológico y drama sobre el paso a la adultez (coming-of-age), a serie retrata cómo pasaron de ser un equipo tan prometedor como conflictivo a dividirse en clanes salvajes, a la vez que sigue las vidas que intentaron reconstruir casi 25 años después, demostrando que el pasado nunca queda del todo atrás y que lo iniciado en el bosque está lejos de haber terminado.

Elenco de la cuarta temporada de Yellowjackets La cuarta temporada está protagonizada por la nominada al Emmy Melanie Lynskey, la nominada al Emmy Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y la dos veces ganadora del Premio de la Academia Hilary Swank.

Entre las estrellas invitadas se encuentran June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill y más.

Yellowjackets cuenta con la producción ejecutiva de Ashley Lyle y Bart Nickerson, quienes también se desempeñan como showrunners. Drew Comins, de Creative Engine, también participa como productor ejecutivo junto a Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa y Julia Bicknell. La serie es producida para SHOWTIME por Lionsgate Television.

Yellowjackets es distribuida por Paramount Global Content Distribution. Todas las temporadas anteriores de Yellowjackets ya están disponibles para ver en Paramount+.

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