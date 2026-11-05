Genetics celebra los 50 años de "A Trick of the Tail" con un show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Para esta presentación contarán una vez más, como desde 2021, con la presencia del reconocido baterista Jorge Araujo como invitado especial.

Genetics despide el año en Buenos Aires. PH Martin Paluri

Luego de haber sido elegidos por Steve Hackett -guitarrista original de Genesis- para compartir escenario el pasado 20 de marzo en el Movistar Arena, Genetics, considerada una de las mejores bandas tributo a Genesis del mundo y reconocida por los propios miembros del grupo inglés, despedirá el año con un show histórico el 10 de diciembre en el Teatro Coliseo.

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Este año, el homenaje se centra en el 50° aniversario de un disco fundamental: A Trick of the Tail. Grabado a fines de 1975 y publicado en febrero de 1976, fue el primer gran éxito comercial de Genesis tras la partida de Peter Gabriel, con Phil Collins asumiendo el rol de vocalista principal y comenzando allí su camino como una de las figuras más importantes del rock y el pop mundial.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Genetics en el Teatro Coliseo Las entradas para el show del 10 de diciembre en el Teatro Coliseo ya están disponibles en la web oficial del teatro.

A Trick of the Tail es una obra bella, poderosa y de enorme complejidad, lo que hizo que varios de sus temas nunca fueran interpretados en vivo por el propio Genesis. En esta ocasión única, Genetics interpretará el álbum en forma íntegra, brindando la oportunidad excepcional de escuchar en vivo aquellas canciones que la banda original jamás presentó, junto a otros clásicos que completarán un espectáculo imperdible. Un show que cualquier amante de rock progresivo y de Genesis no puede dejar de perderse.

Genetics está integrado por: Leo Fernández en guitarras y bajo; Claudio Lafalce en guitarras y bajo; Horacio Pozzo en teclados; Tom Price en voz y Daniel Rawsi en batería.

A lo largo de su trayectoria, además de sus giras continentales junto a Steve Hackett, han compartido escenario con artistas de la talla de Javier Malosetti, Lito Vitale, Claudio Cardone, Leo Sujatovich y Gerardo Gardelín. Para esta presentación contarán una vez más, como desde 2021, con la presencia del reconocido baterista Jorge Araujo como invitado especial.

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