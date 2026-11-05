Adam Driver habló sobre su frustrada película de Star Wars sobre Ben Solo y su futuro dentro de la saga + Agregar ámbito en









El guion de la película estaba a cargo de Steven Soderbergh pero finalmente la idea del filme fue descartada Lucasfilm y Disney.

Adam Driver como Kylo Ren.

Hace un tiempo se conoció la noticia de que Adam Driver le propuso a Lucasfilm y Disney un spin-off de Star Wars sobre su personaje Ben Solo (tambien conocido como Kylo Ren) que habría sido una secuela directa de El ascenso de Skywalker de 2019. El guion de la película estaba a cargo de Steven Soderbergh pero finalmente la idea del filme fue descartada.

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Ahora Driver volvió a hablar sobre el tema y descartó cualquier posibilidad de regresar a la galaxia como Kylo Ren.

En un episodio reciente de "The Rich Eisen Show", Eisen le preguntó a Driver si creía que volvería a interpretar al villano en la franquicia. El actor de Girls respondió: "Sí, se acabó... No más 'Star Wars'". "Intentamos hacer una más", dijo Driver, "pero nos dijeron: 'No, está muerto'", refiriéndose a los ejecutivos de los estudios Disney, Bob Iger y Alan Bergman, quienes rechazaron la película.

Adam Drive y la película de Star Wars que no será "Siempre me interesó hacer otra película de 'Star Wars'", dijo Driver en aquel entonces. "Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo estábamos haciendo. Se lo mostramos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo podía seguir vivo. Y ahí quedó la cosa".

Durante la entrevista, Driver continuó reiterando que Soderbergh iba a dirigir la película y que “trabajamos en ella durante algunos años, de verdad y con mucha seriedad. Elaboramos un guion realmente bueno con Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo. Todos trabajamos en él… Fue genial. Fue fantástico. Pero, ya sabes, yo no decido”.

Eisen luego presionó a Driver sobre si regresaría si alguien “resucitara” el proyecto. “Si quisieran, bien. Pero nosotros no… No depende de nosotros”, dijo Driver. “Creo que ya es demasiado tarde”. Driver sí reconoció la “reacción de los fans” a la película cancelada, que describió como “bastante increíble”. “No esperaba que hubiera vallas publicitarias y gente volando aviones sobre Disney y cosas así. Fue genial”. En abril, Soderbergh compartió una opinión similar a la de Driver, diciendo que la película "se habría hecho" "si hubiera tenido que hacerse".