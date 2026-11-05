El actor Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual

El jurado tardó tres días en emitir su veredicto tras un juicio de tres semanas. La audiencia para dictar sentencia se celebrará el lunes.

El actor y comediante Russell Brand fue declarado culpable el jueves de tres cargos de agresión sexual y uno de violación en su juicio penal en Londres. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión sexual.

El juez Bennathan informó a Brand que "obviamente, se impondrá una pena de prisión de cierta duración". También dijo que era improbable que extendiera la libertad bajo fianza del excomediante, y le dijo: “Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, incluido uno de violación… En mi opinión, por lo tanto, debo mantenerlo en prisión preventiva, sobre todo porque la tentación de evitar regresar al tribunal para recibir esa sentencia será abrumadora”.

El jurado tardó tres días en emitir su veredicto tras un juicio de tres semanas. La audiencia para dictar sentencia se celebrará el lunes.

Brand fue acusado de violar a tres mujeres en distintos lugares entre 1999 y 2009. Una de las presuntas víctimas también lo acusó de agresión sexual, además de violación oral. Asimismo, fue acusado de un cargo de intento de agresión sexual en las oficinas de MTV en el Reino Unido en 2001 y de un cargo de agresión sexual en 2009.

En el Reino Unido, una condena por violación puede conllevar hasta 19 años de prisión e incluso cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito. La pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

¿Quién es Russell Brand?

Brand comenzó su carrera como humorista en MTV en el Reino Unido antes de ascender en los medios británicos hasta presentar programas como el spin-off de Big Brother, Big Brother's Big Mouth, en la cadena E4 de Channel 4, y su propio programa de radio, The Russell Brand Show, en BBC Radio 6.

Posteriormente, alcanzó el éxito en Hollywood tras aparecer en la comedia de 2007 St Trinian's, protagonizada por Talulah Riley, Juno Temple y Colin Firth, ambientada en un internado femenino. También participó en películas como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Rock of Ages. Además, prestó su voz al Dr. Nefario, un personaje recurrente en la franquicia de Gru, mi villano favorito.

Finalmente, lanzó su propio podcast y se adentró en el mundo de la influencia y la política a través de su canal de YouTube.

Sin embargo, su imperio mediático se derrumbó en 2023 cuando The Sunday Times de Londres y la serie documental "Dispatches" de Channel 4 publicaron/emitieron una investigación conjunta sobre el presunto comportamiento depredador de Brand, en la que cinco mujeres lo acusaron de agresión y conducta sexual inapropiada.