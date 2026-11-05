The Weeknd bate el récord de la gira musical más taquillera de un artista masculino + Agregar ámbito en









Desde su inicio en julio de 2022, la gira de estadios "After Hours Til Dawn" ha abarcado 176 conciertos en 67 ciudades, 30 países y cinco continentes.

The Weeknd y un nuevo record en recaudación.

The Weeknd batió el récord de la gira musical más taquillera de la historia realizada por un artista masculino, ya que su gira de estadios "After Hours Til Dawn" concluyó con una actuación final en el TM Stadium National de Kuala Lumpur, elevando la recaudación final a más de u$s1.300 millones.

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Aunque no existe una lista oficial de giras similar a Luminate (para música grabada), la cifra, confirmada por la promotora Live Nation, es la tercera más alta de la historia, superada únicamente por la gira "Eras" de Taylor Swift (más de u$s2.000 millones) y "Music of the Spheres" de Coldplay (más de u$s1.500 millones). El récord anterior para un artista masculino lo ostentaba la gira "Farewell Yellow Brick Road" de Elton John, con más de u$s939 millones.

El concierto final puso fin a la gira de 17 fechas de The Weeknd por estadios de Asia este otoño. Anunciada inicialmente con 11 fechas, la etapa asiática se amplió rápidamente a 17 conciertos, incluyendo tres noches en Bangkok, cuatro noches en Hong Kong y múltiples presentaciones en cada ciudad de la gira.

Cómo fue la extensa y exitosa gira de The Weeknd Desde su inicio en julio de 2022, la gira de estadios "After Hours Til Dawn" ha abarcado 176 conciertos en 67 ciudades, 30 países y cinco continentes, vendiendo más de 9 millones de entradas como parte de una recaudación bruta de u$s1.300 millones.

Con una duración de cuatro años, la gira recorrió Norteamérica, Europa, el Reino Unido, Latinoamérica, Australia y Asia, y The Weeknd regresó para realizar presentaciones adicionales en casi todos los territorios; según el anuncio, la gira vendió más de 3 millones de entradas y recaudó más de u$s500 millones.

The Weeknd continuó con sus generosas donaciones benéficas a lo largo de la gira: hasta la fecha, ha donado u$s8,5 millones al Fondo Humanitario XO y a Global Citizen, apoyando la lucha contra el hambre en el mundo y el acceso a una educación de calidad para los niños de todo el mundo.

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