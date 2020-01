Sciorra declaró que Weinstein la violó

“Fue tan desagradable que mi cuerpo comenzó a temblar de una manera muy inusual. Ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo”, dijo, subiendo los brazos y sujetándose las muñecas para mostrar al jurado cómo fue que Weinstein, tres veces más pesado que ella, la dominó. “Me empujó a la cama. Se me subió encima y me violó. Puso su pene dentro de mi vagina y me violó”, dijo. “¿Dijo alguna cosa?”, le preguntó la fiscal Joan Illuzzi-Orbon. “Dijo ‘Mis tiempos son perfectos’”, respondió Sciorra, secándose las lágrimas. Contó que luego el acusado le dijo “Esto es para ti” y le practicó sexo oral contra su voluntad.