Se va de Netflix la serie que marcó a toda una generación

Una serie de comedia y drama que conquistó varios corazones dejará al gigante del streaming a principios del 2026.

Suits se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Netflix en los últimos años, incluso mucho tiempo después de haber finalizado su emisión original. La serie legal volvió a captar la atención del público gracias a su llegada al gigante de streaming , donde sumó nuevas audiencias y se mantuvo durante meses entre los títulos más vistos.

Sin embargo, su permanencia en la plataforma tiene fecha de vencimiento. Netflix confirmó que Suits dejará de estar disponible a principios del 2026, lo que activó la cuenta regresiva para quienes aún no la vieron completa o quieren volver a maratonearla antes de su salida del catálogo.

Suits es una serie de drama legal ambientada en un prestigioso estudio de abogados de Nueva York. La historia se centra en Harvey Specter, uno de los mejores abogados de la firma, y Mike Ross, un joven brillante con memoria fotográfica que consigue trabajo allí sin haber ido nunca a la facultad de Derecho.

La dinámica entre ambos personajes es el motor de la serie : mientras resuelven casos complejos, deben ocultar el secreto que podría destruir sus carreras. A lo largo de las temporadas, el foco se amplía hacia otros personajes clave del bufete, mostrando disputas de poder, ambiciones personales y dilemas éticos.

Suits dejará de estar disponible en Netflix a partir del 1 de enero del 2026. Esa será la última fecha en la que el público podrá ver la serie dentro del catálogo antes de que expire su licencia en la plataforma.

La salida de Suits no está relacionada con una baja de audiencia, sino con los acuerdos de distribución que Netflix tiene para cada título. Cuando esos acuerdos vencen, las series pueden retirarse, mudarse a otra plataforma o quedar temporalmente sin streaming.

Si tenés pendiente ver o terminar la serie, o querés hacer maratón antes de que se vaya, el 1 de enero es la fecha límite. Luego, la serie podría aparecer en otros servicios, pero ya no estará en Netflix a partir de ese día.

Suits 2

¿Una secuela? Esto dijo Meghan Markle

El éxito renovado de Suits reactivó los rumores sobre una posible secuela o regreso del elenco original. Si bien no hay confirmación oficial de una nueva serie que continúe la historia, los creadores dejaron en claro que el universo sigue abierto a futuras ideas.

Uno de los nombres que más interés genera es el de Meghan Markle, quien interpretó a Rachel Zane. El creador de la serie aseguró públicamente que la actriz siempre tendría la puerta abierta para regresar, aunque reconoció que su participación implicaría desafíos narrativos.

Por su parte, Meghan Markle fue cauta con el tema. Tras alejarse de la actuación para enfocarse en su vida personal y otros proyectos, no confirmó un regreso, pero tampoco lo descartó de manera definitiva. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones y mantienen viva la expectativa de los fanáticos.