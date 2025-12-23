La nueva temporada de esta serie corta de Netflix está causando furor en las redes + Seguir en









La nueva temporada de esta serie, producida por la plataforma de streaming líder del mercado, está dando de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales a nivel global.

Esta serie se sumó a esa lista de títulos que sorprendieron sin hacer ruido previo. Imagen: Netflix

La época festiva es perfecta para comenzar a ver nuevas series, o actualizarse con las temporadas de aquellos contenidos anteriores que nunca terminamos de ver. Es por eso que, durante los últimos días, los usuarios de las redes sociales estallaron en furor gracias a que Netflix lanzó la tercera temporada de uno de sus más recientes éxitos.

La historia consta de 8 capítulos cortos, pero llenos de una trama de drama y romance, que atrapó a los usuarios de todo el mundo. Conocé de qué se trata la historia acá:

1736257553775 De qué trata "El niñero" La historia sigue a Jimena, una ejecutiva exitosa que se divorció recientemente y, por ese mismo motivo, se encuentra criando a sus tres hijos sola. Debido a la presión laboral, las responsabilidades del hogar y las emociones que la acompañan en su cotidianidad, Jimena toma una decisión que va a cambiar el rumbo de su vida.

Gary llega como niñero familiar y altera toda la organización de la vida de Jimena. Los distintos personajes comienzan a sospechar de él, lo que genera en los espectadores un prejuicio que termina mezclándose con amor y comedia en esta producción de Netflix, que promete continuar dando de qué hablar.

En esta nueva temporada, los caminos de Jimena y Gary vuelven a cruzarse para formar una historia de amor, drama y comedia que deleitará a sus espectadores.

Tráiler de "El niñero", disponible en Netflix Embed - El niñero: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "El niñero" Sandra Echeverría

Iván Amozurrutia

Anthony Giuletti

Alexander Tavizon

Cassandra Iturralde

Moisés Arizmendi

Diana Bovio

Eugenio Montessoro

Josemaría Torre Hütt

Sara Isabel Quintero Un formato ideal para los maratones festivos El estreno de la tercera temporada de "El Niñero" llega justo para la época de descanso y vacaciones, lo que lo transforma en el contenido perfecto para acompañar la relajación que viene con los momentos festivos. Esta propuesta no requiere de mucho tiempo ni un compromiso prolongado: se trata de 8 capítulos cortos, que ya se encuentran disponibles para ver en la plataforma. En pocas horas, los usuarios pueden desplegar los arcos de la serie y finalizar la historia de la que tanto se habló en las redes sociales. Netflix apostó, esta vez, por un contenido sencillo, variado y un formato que priorizó los tiempos y la experiencia de sus espectadores.

