Silvina Luna sobre su estado de salud: "Camino al trasplante"

"Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis. Supongo que mañana ya me voy a casa", dijo a cámara mientras se filmaba con su celular. "Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria", agregó.

Y continuó: "Por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso", adelantó Silvina.

"Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar", cerró la modelo.

Silvina Luna

Cómo es el día a día de Silvina Luna

Luna reveló recientemente que lleva trece años lidiando con problemas renales, pero hace seis meses tuvo que comenzar con diálisis. "Nunca pensé que llegaría tan pronto. Antes de la diálisis, tenía que acudir al laboratorio cada dos semanas y tenía episodios de hipercalcemia que requerían hospitalización para reducir los niveles. Así fue durante casi diez años, pero después me recetaron corticoides y me cambiaron otros tratamientos antes de recibir el diagnóstico. Descubrí que mis riñones estaban calcificados y que necesitaba diálisis", recordó.

"Me sentía muy triste, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Hay momentos de aceptación y otros en los que despierto y pienso 'estoy viviendo una pesadilla'. Pero aquí estoy, firme y en pie. Siempre fui una persona que seguía adelante y ahora siento lo mismo, a pesar de las recaídas que me llevan a sentirme mal y triste. Pero son más los momentos buenos que busco en mi día a día", agregó.

Además, destacó que ha aprendido a pedir ayuda cuando la necesita y a apoyarse en su hermano y amigos cercanos. "Ellos me sostienen", afirmó.