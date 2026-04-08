Silvio Soldán quebró en llanto al hablar de Silvia Süller: "Nunca le hice daño a nadie" + Seguir en









Tras lanzar duras críticas hacia su expareja por sucesos del pasado, el comunicador no pudo contener la emoción al detallar un altercado que involucró a su madre.

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Silvio Soldán contó un episodio que, según indicó, nunca había hecho público, vinculado a un tratamiento odontológico que estaba gestionando para su madre, Tita.

Silvio Soldán vivió un episodio de profunda sensibilidad al abordar su historia personal con Silvia Süller. En el transcurso de un diálogo en televisión, el presentador rememoró diversas etapas de su noviazgo y puso en duda los dichos de su expareja. Fue en ese momento, cuando terminó quebrado en llanto al rescatar un recuerdo vinculado a su familia.

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“Yo estuve en el country de Villa Devoto por Silvia, no por la doctorcita, Giselle Rímolo. La que me mandó en cana fue ella, porque siempre decía que me ataquen porque era el que tenía plata y los presuntos damnificados me atacaban a mí”, confesó Soldán al referirse a uno de los momentos más complejos de su vida. A su vez, se refirió a la forma en que Süller estuvo hablando públicamente sobre su relación a lo largo de los años: “Yo la respeté mucho a Silvia pero ella dice muchas cosas de mí que no son ciertas”.

Soldán repasó diversos pasajes de su vida privada y se detuvo especialmente en la llegada de su hijo. Allí, citó textualmente el poema que compuso tras el parto: “Gracias, amor mío, por haberme regalado las nueve lunas más hermosas de tu vida de mujer” y señaló que su consejo hacia Christian siempre fue el de mantener un acercamiento con su progenitora.

suller y soldan Silvia Süller y Silvio Soldán, en sus años de novios. Silvio Soldán se quebró al recordar a su madre El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Silvio Soldán contó un episodio que, según indicó, nunca había hecho público, vinculado a un tratamiento odontológico que estaba gestionando para su madre, Tita. “Siento una obligación de decirlo… Mamá se había quedado con la dentadura mal, entonces voy a ver a un dentista amigo y un día estaba hablando con él sobre las cifras y ella estaba escuchando detrás de la puerta, entonces me dice: ‘¿Vas a gastar 5.000 dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?’”, dijo.

“Pasaron muchas de esas y nunca dije nada. Ustedes no se pueden imaginar, hay cosas que son peores que esta”, ratificó.

En ese contexto, vinculó ese tipo de situaciones con la decisión de poner fin a la relación. “¿No hay motivo para separarse? ¿Sí o no? Otros no se separan, matan por eso, o pegan por eso. Yo nunca le hice daño a nadie”, agregó. En el cierre de la entrevista, Silvio ponderó su presente amoroso y lo diferenció de sus experiencias previas. Según sus palabras, su pareja actual no busca fama ni beneficios materiales: “Con la chiquita de ahora sí, me adora, ella me quiere de verdad. No quiere una clínica, no quiere ser cantante ni ser vedette, nada, quiere ser mi mujer y nada más. Yo me dejo querer, la chiquita me ama y yo la amo”.

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