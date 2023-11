Silvia Süller apuntó contra Fátima Flórez: "Es millonaria a costa mía"

"Así que la demanda estaría siendo redactada en este momento. Una de las frases que me llegó es: ‘vivía en un dos ambientes, y ahora es millonaria a costa mía', me dijo Silvia" , añadió Esteves.

"¿Pero qué quiere un porcentaje?, ¿Va a pedir a cada uno que la imitó un porcentaje", consultó Augusto Tartúfoli. Y Esteves explicó: "También la demanda por daños y perjuicios, pero todavía no se cuantificó".

Y cerró: "Süller está en una situación económica, no digo vulnerable, pero no es la Silvia de antaño. Vive austeramente y la verdad que da celos cuando ve a Fátima imitarla, y hacerse millonaria a costa suya, según el sentimiento de Silvia".

Silvia Süller sufrió un fuerte accidente doméstico

En el último tiempo Silvia Süller estuvo alejada de los medios y sobre todo sus seguidores se alertaron por la poca aparición que tuvo en sus redes sociales. Finalmente, se supo que su ausencia se debió a un accidente doméstico que sufrió de forma reciente.

“Tuvo un accidente doméstico que le afectó el hombro, la espalda y un brazo. Está recuperándose favorablemente pero no la pasó nada bien. No quiso ahondar mucho en que es lo que le pasó, dijo que fue accidente, que se cayó y dio contra el piso", informó Federico Flowers en radio Rock and Pop.

Además, resaltó que las redes actualmente son un gran sostén económico para Silvia y comentó: “Por eso estuvo bastante alejada de los medios, ella hace mucho TikTok y trabaja y vive un poco de eso, hace mucho vivos y la gente le dona".

Por último dejó en claro que todo fue un susto y que el peor momento ya pasó. "Buenísimo que está mejor de salud y por eso estos días Silvia no estuvo en redes sociales y demás”, cerró.