Sismo en Colombia: los sentidos mensajes de Shakira, Maluma, J Balvin y más

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes y dejó decenas de fallecidos y heridos.

Shakira compartió un emotivo mensaje dedicado a su país natal, Colombia, luego de que fuera azotado por un fuerte sismo la mañana de este 10 de agosto.

La cantante recurrió a sus historias de Instagram para difundir su misiva: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra ”, añadió. “Abracemos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, concluyó, sumando un emoji de corazón rojo y otro de la bandera nacional.

Otro de los artistas en reaccionar fue J Balvin . El cantante colombiano utilizó sus stories de Instagram para enviar un mensaje de solidaridad ante la situación que atraviesa su país.

"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una para ayudar la situación", expresó el cantante en sus redes sociales.

El mensaje rápidamente comenzó a ser retomado en redes y medios colombianos, principalmente porque el reguetonero dejó abierta la posibilidad de sumarse a iniciativas de apoyo para las familias damnificadas.

Otro de los que se pronunció fue Maluma. El artista colombiano envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas. "Un abrazo en el alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar", expresó el cantante. También dejó claro que está dispuesto a apoyar en medio de la emergencia.

Carlos Vives también se expresó sobre lo sucedido: "Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el el fuerte sismo en en nuestro país", escribió en sus redes sociales. "Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros".

Por otra parte, Ryan Castro, destacado cantante y compositor colombiano de música urbana, usó también sus redes sociales para hablar del terremoto. "Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme con la gente afectada, mucho amor a todos, estoy para ustedes", afirmó.

Sismo en Colombia: que sé sabe hasta ahora

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes y dejó, en sus primeras horas, la cifra de al menos 82 muertos, personas heridas y daños graves en edificaciones. El presidente Abelardo De la Espriella decretó el estado de emergencia. En las zonas afectadas se reportaron apagones y las operaciones en los aeropuertos fueron suspendidas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento se produjo a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a 82 kilómetros de profundidad. El sismo fue percibido en diferentes regiones del país y también llegó a Quito, Ecuador. En Bogotá, el temblor provocó la activación de alarmas en algunos edificios y evacuaciones preventivas, mientras las autoridades comenzaron a revisar posibles afectaciones.