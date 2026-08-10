Terremoto en Colombia: en qué ciudades se reportó el sismo y por qué afectó a Ecuador y Panamá

El sismo ocurrió en San José del Palmar y alcanzó una magnitud de 7,4. Se percibió en Quibdó, Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín y otras localidades.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y fue percibido en varias regiones del país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que ocurrió a las 7:34 de la mañana y que el epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar , en el departamento de Chocó.

El sismo tuvo una profundidad de 82 kilómetros según los primeros datos difundidos por el organismo, aunque otros reportes posteriores la ubicaron cerca de los 96 kilómetros .

Los informes detallaron heridos y daños en edificaciones de Quibdó, Cali, Pereira y Manizales . En Bogotá, Medellín, Popayán y Armenia se realizaron evacuaciones preventivas en algunos edificios.

El fenómeno también se sintió en los países limítrofes. En Ecuador fue percibido en provincias como Pichincha e Imbabura , incluida la ciudad de Quito. En Panamá , por su parte, alcanzó a Darién y Guna Yala .

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes dejó al menos 25 personas fallecidas , además de numerosos heridos y graves daños en distintas construcciones. Las autoridades continúan con los operativos de emergencia y los relevamientos para determinar el alcance de las consecuencias provocadas por el movimiento.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, describió la situación poco después del terremoto y advirtió sobre la posibilidad de nuevas réplicas.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas", señaló y añadió: "En la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones". La funcionaria explicó que los equipos de emergencia habían comenzado a revisar las zonas afectadas para elaborar un primer balance.

En Cali se registraron daños. El alcalde Alejandro Eder informó que había estructuras afectadas y que los organismos de seguridad utilizaban drones para rastrillar distintos sectores de la ciudad. "Hay muchos edificios agrietados", afirmó en declaraciones a Blu Radio.

Otros reportes señalaron afectaciones graves en construcciones de la localidad, incluido el colapso de algunas estructuras. Los equipos de rescate trabajaban para determinar si había personas atrapadas.

En Pereira, capital de Risaralda, se registraron daños estructurales. Una de las instalaciones afectadas fue el aeropuerto internacional Matecaña, donde se desprendió parte del techo en una zona de circulación de pasajeros. Además, se informaron daños en otros edificios de la ciudad y derrumbes parciales.

Manizales también sintió el terremoto con intensidad y presentó daños en edificaciones. Entre las estructuras afectadas se mencionó una de las torres de la catedral, mientras que también se registraron desprendimientos en fachadas.

En Bogotá se activó de inmediato la evacuación preventiva de distintos establecimientos y residencias. Muchas personas salieron a la calle después de que se activaran alarmas y se percibiera el movimiento en construcciones de varios pisos.

El alcalde Carlos Fernando Galán detalló: "A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

| URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

El temblor fue percibido en Medellín. El funcionario Federico Gutiérrez comunicó inicialmente sobre "un fuerte temblor". El servicio de metro informó a los usuarios: "En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio".

Gabriel Mónaco, un argentino que vive en el municipio, dialogó con Todo Noticias y contó cómo fueron las últimas horas. "Fue muy duro, yo vivo en un piso 25 y en mi vida viví una situación así. Nos metimos en el vestidor con mi esposa porque no sabíamos qué hacer. Se movió y tembló impresionante. Nos fuimos, estoy ahora en la casa de mis suegros, porque siempre hay réplicas y las hubo", sostuvo.

"Estoy temblando en este momento todavía", puntualizó y aseguró: "Viví temblores porque sucede acá pero nunca así. Mi esposa rezaba, no sabíamos qué hacer, fue un momento complicado". El movimiento se sintió además en Popayán, Armenia y otras regiones del centro y oeste del país.

El presidente Abelardo de la Espriella, anunció: "He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar".

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", explicó. Además, agregó que había solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un informe sobre la situación y las necesidades más urgentes.

"También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", apuntó. Y cerró su mensaje: "No están solos. El Estado está presente y actuando".

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Por qué el terremoto en Colombia afectó a Ecuador y Panamá

El terremoto se sintió en Ecuador y Panamá por la propagación de las ondas sísmicas desde el lugar donde se produjo el movimiento. Un sismo de magnitud 7,4 libera una gran cantidad de energía y sus ondas pueden recorrer cientos de kilómetros, por lo que el movimiento no queda limitado al área cercana al epicentro.

En este caso, el punto de origen estuvo en San José del Palmar, en Chocó, y ocurrió a una profundidad de más de 82 kilómetros, lo que favoreció que las ondas pudieran sentirse a grandes distancias.

En Ecuador, el movimiento fue percibido principalmente en la zona norte y centro del país. Quito, ubicada en la provincia de Pichincha, fue una de las ciudades donde se sintió el fenómeno, especialmente en edificios altos. También hubo reportes en Imbabura, cercana a la frontera colombiana.

Las autoridades indicaron que el temblor también fue percibido en otras provincias. "Fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas", detalló la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador.

En Panamá fue registrado en el sector oriental del país, incluido Darién, ubicada junto a la frontera con Colombia, y la comarca Guna Yala. Además, hubo reportes en otras áreas cercanas a la capital.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, las vibraciones se prolongaron aproximadamente entre 40 segundos y un minuto en algunos sectores y provocó evacuaciones preventivas en algunos edificios.