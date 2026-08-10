Tras el sismo, el volcán Puracé volvió a emitir ceniza y gases en el suroeste de Colombia + Agregar ámbito en









El fenómeno ocurrió este lunes tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó al país. El macizo permanece desde fines de julio bajo alerta naranja por el riesgo de una posible erupción.

El volcán Puracé genera una nube de ceniza afetando los vuelos en Popayán.

El volcán Puracé volvió a registrar este lunes una emisión de ceniza y gases en Cauca, departamento de Colombia, mientras el país era sacudido por un terremoto de magnitud 7,4. El fenómeno llevó a las autoridades a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, debido a los riesgos que la presencia de ceniza representa para la actividad aérea. El volcán permanece bajo alerta naranja desde fines de julio ante la posibilidad de una erupción.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el Puracé, ubicado a unos 27 kilómetros de Popayán, mantiene señales de aumento en su actividad sísmica y en la temperatura de las emisiones. Entre los materiales detectados se encuentran cenizas y gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Es por eso que, la Aeronáutica Civil confirmó la suspensión de los vuelos en la terminal de Popayán a través de un comunicado. "Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó el organismo.

Alerta en Colombia por la emisión de ceniza y gases del volcán Puracé. Descartan un vínculo entre el sismo y el volcán Puracé La interrupción se produjo en una jornada marcada además por el fuerte sismo que golpeó al país. Otras siete terminales aéreas como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, también registraron daños en sus instalaciones a causa del terremoto.

Pese a que ambos hechos ocurrieron el mismo día, el Servicio Geológico Colombiano aclaró que no existe una relación directa entre la actividad del Puracé y el terremoto. Según el organismo, se trata de dos fenómenos naturales independientes, ya que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.

El Puracé forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, integrada por 15 conos. Su última erupción de gran magnitud ocurrió en marzo de 1977, mientras que desde 2021 las autoridades vienen registrando cambios progresivos en su actividad.

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