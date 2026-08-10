Aeropuertos Argentina ganó un 71% más, aunque prevé un segundo semestre con impulso moderado para el sector aéreo

En su balance al 30 de junio advierte que el resto de 2026 estará marcado por una desaceleración del tráfico internacional, menor demanda doméstica, restricciones operativas en Ezeiza y presión sobre los costos.

El Aeropuerto de Ezeiza funcionará con actividades restringidas por obras entre octubre y noviembre.

Aeropuertos Argentina cerró el balance del primer semestre de 2026 con números positivos, aunque las perspectivas que la compañía trazó para lo que resta del año muestran un escenario más complejo para todo el sector aerocomercial.

Luego de un primer trimestre récord , el segundo trimestre tuvo un comportamiento dispar entre los vuelos internacionales y domésticos.

Según advierte la compañía en la reseña informativa que acompaña la presentación de su balance trimestral, el segundo semestre estará atravesado por una moderación del crecimiento del mercado , obras que afectarán la operatoria de Ezeiza y una estructura de costos que continúa bajo presión.

La concesionaria de los principales aeropuertos del país registró entre enero y junio un resultado positivo de $168.887 millones , contra los $98.544 millones obtenidos en igual período de 2025.

El resultado antes del impuesto a las Ganancias alcanzó los $229.982 millones , mientras que el impuesto a las ganancias representó $61.095 millones . El resultado operativo, por su parte, llegó a $173.580 millones , frente a los $186.434 millones de un año atrás.

El balance muestra además que los ingresos consolidados prácticamente se mantuvieron estables: fueron de $741.324 millones en el primer semestre, contra $744.036 millones en el mismo período de 2025.

La composición, sin embargo, cambió: los ingresos aeronáuticos aumentaron de $428.221 millones a $442.516 millones, mientras que los ingresos comerciales bajaron de $315.815 millones a $298.808 millones.

Perspectivas del tráfico aéreo

Es precisamente sobre la evolución del tráfico donde la compañía coloca buena parte de sus advertencias para la segunda mitad del año.

En el capítulo titulado “Perspectivas para el 2026”, Aeropuertos Argentina señala que el segundo trimestre presentó un comportamiento mixto: mientras el segmento internacional mostró un crecimiento interanual del 4%, el mercado doméstico profundizó la tendencia negativa que ya había comenzado a observarse durante los primeros tres meses del año.

Según la empresa, el tráfico doméstico cayó 11% en el segundo trimestre, una baja que atribuye principalmente a una combinación de factores vinculados con la oferta aérea.

Entre ellos menciona la reducción de capacidad de “una aerolínea low-cost local” (la empresa no da nombres, pero se trata de Flybondi), la menor actividad de otra compañía doméstica debido al mantenimiento programado de su flota y la reducción de oferta del principal operador como consecuencia del aumento del combustible.

El resultado conjunto fue una caída del 6% en el tráfico de pasajeros del segundo trimestre respecto del mismo período de 2025. La comparación resulta particularmente exigente porque el año pasado había sido de fuerte crecimiento para la actividad aérea.

Para el tercer trimestre y el resto de 2026, la empresa espera que el tráfico internacional continúe creciendo, aunque a un ritmo más moderado. La razón principal será justamente la elevada base de comparación: cada trimestre de 2025 marcó nuevos récords en el segmento internacional, por lo que repetir las tasas de crecimiento del año pasado será más difícil.

A este escenario se sumará un factor operativo concreto: las obras previstas en el cruce de pistas de Ezeiza, que se extenderán durante 18 días entre octubre y noviembre. Aeropuertos Argentina advierte que estos trabajos limitarán la longitud operativa de la pista y, como consecuencia, generarán restricciones para determinadas operaciones con aeronaves de mayor porte debido a las limitaciones en el peso máximo de despegue.

En el mercado doméstico, en tanto, la compañía no anticipa una recuperación significativa en el corto plazo. Para el tercer trimestre prevé una dinámica similar a la observada en el segundo trimestre, aunque espera una leve mejora hacia los últimos meses del año.

Comportamiento de cargas y otros negocios

El comportamiento de los negocios comerciales también será heterogéneo. En el segmento de Cargas, la compañía explica que los ingresos estuvieron afectados por una comparación particularmente exigente.

Durante el segundo trimestre de 2025, la menor cantidad de días hábiles en determinados meses había extendido los tiempos de permanencia de mercadería en depósito, generando un efecto positivo sobre los ingresos.

Ese fenómeno no volvió a repetirse este año y, además, las mejoras implementadas por terceros redujeron los tiempos de estadía.

A eso se sumó una leve disminución en el volumen de carga correspondiente a importaciones. El escenario llevó a una reducción de los ingresos de ese negocio durante el trimestre.

En los restantes negocios comerciales, el balance fue mixto. Los servicios a aeronaves y líneas aéreas mostraron un sólido crecimiento, mientras que el negocio de Publicidad tuvo una mejora destacada, impulsada por nuevos contratos y por la renegociación de acuerdos existentes.

En cambio, los ingresos provenientes de estacionamientos estuvieron afectados por el menor tráfico de pasajeros y por una mayor utilización de aplicaciones digitales. El Duty Free, por su parte, registró un leve retroceso, explicado por una menor captación y por un menor ticket promedio por pasajero.

Evolución de costos e inversiones

El otro frente que Aeropuertos Argentina seguirá de cerca durante el segundo semestre es el de los costos. La compañía reconoce que sus costos operativos continúan afectados por el contexto macroeconómico, especialmente por aquellos componentes de su estructura que están denominados en moneda local.

Frente a esa situación, la empresa asegura que implementó medidas de control y eficiencia que permitieron contener parcialmente el aumento de los costos y moderar su impacto sobre los márgenes. En ese sentido, la compañía afirma que continuará monitoreando la evolución de estas variables con un objetivo explícito: “preservar la rentabilidad operativa”.

Los números del primer semestre permiten dimensionar esa presión. El costo de ventas pasó de $480.727 millones a $485.952 millones, mientras que los gastos de distribución y comercialización aumentaron de $46.903 millones a $48.486 millones. Los gastos administrativos, a su vez, subieron de $40.190 millones a $48.319 millones.

A eso se sumó un incremento importante de los costos financieros. Los ingresos y costos financieros netos representaron una pérdida de $68.374 millones en los primeros seis meses del año, frente a una pérdida de $36.332 millones en igual período de 2025. La compañía atribuyó principalmente esta variación al resultado generado por la exposición a la moneda extranjera.

Pese a este escenario, Aeropuertos Argentina mantiene el foco en su programa de inversiones. En el cierre de sus perspectivas para 2026, la compañía afirma que continuará avanzando de manera sostenida de acuerdo con el cronograma de ejecución de los compromisos contractuales.

En particular, señala que se mantiene el avance del tramo del programa de Capex previsto para 2026, correspondiente a la Fase II del compromiso. También destaca la continuidad de las obras ejecutadas a través del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en seis países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.