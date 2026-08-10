Panamá refuerza sus fronteras con controles militares tras el cambio de gobierno en Colombia

El operativo incluyó a más de 500 efectivos, helicópteros, embarcaciones y al menos 15 patrullas desplegadas en la zona limítrofe. Las autoridades panameñas buscan combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal.

Panamá reforzó la seguridad en su frontera con Colombia con el envío de más de 500 agentes, helicópteros, embarcaciones y al menos 15 patrullas. El operativo busca intensificar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal , en un despliegue realizado apenas dos días después de la asunción del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella .

La movilización, denominada Operación “Escudo de Acero” , comenzó desde Metetí, en la provincia de Darién, una zona selvática ubicada cerca del límite con Colombia. La orden fue impartida por Larry Solís , director general del Servicio Nacional de Fronteras ( Senafront ), y contempló el traslado de efectivos hacia distintos puntos considerados estratégicos.

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo, los agentes partieron hacia sus destinos. Parte del personal se movilizó en vehículos blindados que avanzaron en caravana hacia Yaviza y Puerto Quimba . Desde allí, otro grupo continuó el recorrido por vía fluvial a bordo de embarcaciones para alcanzar sectores ubicados río adentro.

El operativo fue coordinado con las fuerzas de seguridad colombianas. Solís explicó que ambos países mantienen acciones simultáneas a cada lado de la frontera y destacó la intención de mejorar el trabajo conjunto. “Ellos están haciendo lo propio del otro lado, de Colombia. Ellos mantienen su postura combativa y sí, nosotros queremos más que todo ser interoperables en la región” , afirmó.

El jefe del Senafront también indicó que había comunicado previamente la operación a las autoridades militares colombianas . Según detalló, el sábado mantuvo una conversación con el general Eduardo Alberto Arias , jefe de una brigada perteneciente a la Séptima División del Ejército de Colombia, para ponerlo al tanto del despliegue.

Los efectivos panameños fueron destinados a ríos, pasos fronterizos y otras áreas consideradas sensibles. El objetivo, según Solís, es mantener la presión sobre las organizaciones criminales que actúan en la zona. “Vamos a seguir combatiendo el narcotráfico, seguimos combatiendo al crimen organizado que se mantiene en el cordón de la frontera”, sostuvo. Entre los grupos mencionados por el funcionario se encuentra el Clan del Golfo.

Panamá reforzó la seguridad en su frontera con Colombia.

Panamá refuerza la frontera con drones y cooperación militar con Colombia

La estrategia también contempla herramientas de vigilancia y tecnología, entre ellas drones. Las autoridades panameñas expresaron preocupación por la posibilidad de que estos dispositivos sean utilizados para atacar puestos binacionales que comparten ambos países y señalaron que Estados Unidos colabora en la preparación de medidas para responder ante ese tipo de amenazas.

“Ahora mismo tenemos cierta preocupación porque tenemos unos puestos binacionales que compartimos con el ejército de Colombia, con la policía de Colombia y nosotros no descartamos que en su momento puedan tener alguna amenaza directa con drones y nos estamos preparando para eso”, afirmó Solís.

El refuerzo de la vigilancia en la frontera ocurre en los primeros días del nuevo gobierno colombiano. De la Espriella asumió la Presidencia de Colombia con un discurso centrado en la seguridad y en el combate contra las organizaciones armadas ilegales. Durante su primer mensaje ante integrantes de las Fuerzas Armadas, el mandatario advirtió a los grupos criminales: “Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

En ese contexto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mantuvo un encuentro con De la Espriella en Cali. De la reunión también participó el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego. Según se informó, uno de los principales temas abordados fue la cooperación de las fuerzas militares y policiales colombianas con Panamá, especialmente mediante tareas de capacitación y asesoramiento para los organismos de seguridad del país centroamericano.

Solís afirmó que Panamá pretende profundizar esa coordinación con las instituciones colombianas para mejorar la respuesta frente a las amenazas que afectan a ambos lados de la frontera.

Mientras tanto, Panamá también alberga los ejercicios militares Panamax, que reúnen en la capital del país a integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y representantes de otros 20 países. Las maniobras buscan fortalecer la coordinación entre los participantes y su capacidad para realizar operaciones conjuntas, además de contribuir a la protección del tránsito comercial por el Canal de Panamá y a la seguridad y estabilidad regional.