Star+: películas y series que llegan en noviembre

El elenco de la serie incluye a Keegan-Michael Key (“Schmigadoon!”), Judy Greer (“The Thing About Pam”, serie disponible en Star+), Johnny Knoxville (“Jackass Forever”), Paul Reiser (“Mad About You”), Rachel Bloom (“Crazy Ex-Girlfriend”), Calum Worthy (“American Vandal”) y Krista Marie Yu (“Last Man Standing”). Disponible el 2 de noviembre.

Checo

Checo Star+

“Checo” sigue al reconocido piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez en su camino al Gran Premio de México. Con un acceso único a la intimidad del “Checo”, la nueva producción presenta una cobertura semana a semana de su participación en los Grandes Premios que tuvieron lugar a lo largo de octubre en Singapur, Japón, Estados Unidos y, finalmente, México. Disponible el 4 de noviembre.

Robo Mundial

Desarrollada por Full Frame para Star+ y realizada por Pampa Films/Gloriamundi Producciones, la comedia fue creada y dirigida por Gabriel Nicoli y está protagonizada por Joaquín Furriel (“El patrón, radiografía de un crimen”), Benjamín Amadeo (“Entrelazados”, serie original disponible en Disney+), Carla Quevedo (“Monzón”) y Javier Gómez (“Luis Miguel: la serie”) como Frank Manila.

Compuesta por seis episodios de 30 minutos, “Robo mundial” sigue la historia de Lucho Buenaventura (Furriel), quien después de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial, ve cómo la Selección Argentina de Fútbol queda descalificada por una sanción en la etapa de eliminatorias. Sin nada más por perder, reúne a sus compañeros de trabajo, un particular grupo a punto de quedarse sin empleo, para hacer justicia por mano propia. ¿El plan? Robar la Copa del Mundo en su gira promocional por Argentina, para intentar la reincorporación al Mundial y así salvar la ilusión de su hijo y el honor de un país.

El elenco de la nueva comedia se completa con Hugo Piccinini (“Welkom”), Diego De Paula (“Terapia alternativa”, serie original disponible en Star+), Hugo Quiril (“Lucha Fuerte”), David Szechtman (“Hortensia”), Agustina Tremari, Juan Isola (“Embarcados a Europa”) y Matías Luque Benante. Disponible el 9 de noviembre.

Este tonto

"Este tonto” es una comedia irreverente y cinematográfica de media hora ambientada en la clase trabajadora del centro sur de Los Ángeles. La serie se centra en Julio López, un joven de 30 años que todavía vive en casa de sus padres, quien ha estado saliendo con su novia de forma intermitente desde la escuela secundaria y encuentra cualquier excusa para evitar lidiar con sus propios problemas. Julio trabaja en Hugs Not Thugs, una organización sin fines de lucro de rehabilitación de pandillas, donde se enfrenta con su primo mayor Luis, un ex pandillero que acaba de salir de prisión y se mudó con Julio y su familia.

El elenco de la serie incluye a Chris Estrada (“Julio”), Frankie Quinones (“Luis”), Laura Patalano (“Esperanza”), Michelle Ortiz (“Maggie”), Julia Vera (“María”) y Michael Imperioli (“Ministro Payne”). Disponible el 9 de noviembre.

Salva a nuestro equipo

Beckham Salva a nuestro equipo.jpeg Disney+

Coproducida por la galardonada productora Twenty Twenty, de BAFTA y RTS, y Studio 99, el estudio de producción y contenidos cofundado por David Beckham, “Salva a nuestro equipo” es una emotiva docuserie que muestra el regreso de David Beckham a sus raíces en el este de Londres para guiar a los Westward Boys, un equipo de fútbol infantil que clasificó último de su liga y está al borde del descenso. Pero no se trata de cualquier liga de fútbol, es la misma en la que jugó Beckham cuando era niño. El astro del futbol tratará de cambiar la suerte del equipo trabajando en conjunto con los actuales entrenadores.

“Salva a nuestro equipo” estará disponible con todos sus episodios el 9 de noviembre en Star+ y Disney+.

Bienvenidos al Chippendale

Basada en hechos reales, la miniserie cuenta la escandalosa historia de Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani), un inmigrante de la India que se convirtió inesperadamente en el fundador del mayor imperio de strippers masculinos del mundo y que en su proceso, no permitió que nada se interponga en su camino.

El elenco estelar de “Bienvenidos al Chippendale” está compuesto por Kumail Nanjiani (“Un amor inseparable”), Murray Bartlett (“The White Lotus”), Juliette Lewis (“Yellowjackets”), Annaleigh Ashford (“American Crime Story”), Quentin Plair (“The Good Lord Bird”), Robin de Jesús (“tick, tick…BOOM!”), Andrew Rannells (“Girls5eva”) y Spencer Boldman (“Cruise”), con la participación especial de Nicola Peltz Beckham (“Amor de calendario”) y Dan Stevens (“Gaslit”). Disponible el 22 de noviembre con dos episodios, luego un capítulo cada martes.

Maggie

Salir con alguien ya es bastante difícil, pero lo es aún más si además eres vidente. El don de Maggie le permite ver el futuro de sus amigos/as, padres, clientes y gente al azar en la calle. Pero cuando comienza a ver destellos de su propio destino tras conocer a un inesperado desconocido, su vida romántica de pronto se vuelve mucho más complicada. ¿Se puede permitir enamorarse cuando cree saber cómo termina?

El elenco de la serie incluye a Rebecca Rittenhouse, David Del Rio, Nichole Sakura, Leonardo Nam, Angelique Cabral, Ray Ford, Chloe Bridges, Kerri Kenney y Chris Elliott. Disponible el 23 de noviembre.

Matriarca

En un punto de inflexión tras una sobredosis casi mortal, Laura Birch (Jemima Rooper) decide escapar del agobiante mundo de la publicidad y acepta la invitación de su madre (Kate Dickie) de volver al hogar de su infancia con la esperanza de que pasar un tiempo aislada la ayude a enfrentar sus demonios personales. Pero pronto descubre que los habitantes del pueblo esconden un oscuro secreto que no solo involucra a su madre sino también su propio aterrador destino.

El elenco de la película está compuesto por Jemima Rooper ("The Girlfriend Experience”), Kate Dickie (“Game of Thrones”), Sarah Paul (“East Enders”), Franc Ashman (“I May Destroy You”) y Keith David Bartlett. Disponible el 11 de noviembre.

María Luisa Bemberg: eco de mi voz

La película retrata por medio de conversaciones la historia de la directora y guionista María Luisa Bemberg, quien nació en la década de los años 20 en una de las familias más poderosas de Argentina, y su educación hizo lo posible por volverla una esposa bella, devota y sobre todo silenciosa. Sin embargo, Bemberg apenas pudo hizo lo contrario y emprendió una lucha que le demandaría la vida. Sus primeros guiones llegaron a la pantalla dirigidos por hombres que no comprendían sus ideas, así que juntó valor y, sin la menor formación, comenzó a dirigir sus historias a los 60 años de edad para llegar a rodar seis películas. Así, ella recorrió festivales, ganó premios e incluso obtuvo una nominación al Oscar. En vida, fue criticada por su obcecación y murió a mediados de la década de los 90, insistiendo con que el siglo de las mujeres sería el XXI y que aún faltaba una nueva revolución feminista. En definitiva, Bemberg sembró las bases de aquella revolución. Disponible el 23 de noviembre.

Franklin: Historia de un billete

Franklin - Historia de un billete Tráiler Oficial.mp4 Star+

Protagonizado por Germán Palacios y Sofía Gala Castiglione, el thriller policial sigue la historia de un exboxeador, Correa, y una prostituta, Rosa, que intentan escapar de la organización criminal a la que pertenecen, liderada por Bernal, un mafioso involucrado en narcotráfico y apuestas clandestinas. Unidos por un billete de 100 dólares manchado con sangre, inescrupulosos promotores de boxeo, policías corruptos, vendedores de droga y ladrones incompetentes, pelearán por sobrevivir con sus destinos. Ese billete es todo lo que Correa necesita para rehacer su vida: 100 dólares para jugar al 48 el muerto que habla, en la lotería.

El elenco de “Franklin: Historia de un billete” se completa con Daniel Aráoz, Joaquín Ferreira, Christian Salguero, Luis Ziembrowsky, Isabel Macedo y Luis Brandoni. Disponible el 30 de noviembre.