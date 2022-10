Halloween: 10 películas de terror para ver en Netflix, HBO Max, Star+ y Amazon

The Shining

the-shining.jpg Warner Bros.

Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es poder escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. La cinta de 1980 dirigida por Stanley Kubrick se convirtió en un clásico, sin embargo nunca satisfizo a Stephen King creador de la novela en que se basa la película. Fue protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers. Esta disponible en HBO Max.

Midsommar

Midsommar.webp A24

Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Dirigida por Ari Aster fue una de las sorpresas del 2019. Esta protagonizada por Florence Pugh, Jack Reynor y Will Poulter. Disponible en Netflix.

It

It.jpg Warner Bros.

Cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. Adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King "It". La cinta de 2017 fue dirigida por el argentino Andy Muschietti y esta protagonizada por Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis y Finn Wolfhard. Disponible en HBO Max.

Bárbaro

Barbaro- Star+ 2.jpg 20th Century Studios

La película se centra en Tess, una mujer que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva alojamiento en una casa que ya se encuentra ocupada por un extraño. En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar la noche allí de todas maneras, y pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado. La película de 2022 es dirigida por Zach Cregger y esta protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long. Disponible en Star+.

Don't Breathe

No respires.jpg Ghost House Pictures

Unos jóvenes ladrones creen haber encontrado la oportunidad de cometer el robo perfecto. Su objetivo será un ciego solitario, poseedor de miles de dólares ocultos. Pero tan pronto como entran en su casa serán conscientes de su error, pues se encontrarán atrapados y luchando por sobrevivir contra un psicópata con sus propios y temibles secretos. La cinta de 2016 esta dirigida por el uruguayo Fede Álvarez y fue protagonizada por Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang y Daniel Zovatto. Disponible en Netflix.

The Witch

The Witch A24 Films

Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros: un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano. Dirigida por Robert Eggers, esta protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw y Lucas Dawson. Disponible en Amazon Prime Video.

The Autopsy of Jane Doe

The Jane Doe Identity.jpg Impostor Pictures

El dueño de una funeraria de una pequeña localidad y su hijo, que trabaja con él, reciben un día el cadáver de la víctima de un misterioso crimen: una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte. Ambos intentarán desvelar los intrigantes motivos del fallecimiento de la joven. Dirigida por André Øvredal, esta protagonizada por Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond y Michael McElhatton. Disponible en HBO Max.

Hereditary

Hereditary.jpg

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de ésta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano. Dirigida por Ari Aster, esta protagonizada por Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff y Milly Shapiro. Disponible en HBO Max.

Get Out

Get Out.jpg Blumhouse

Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que el comportamiento "demasiado" complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable. Dirigida por Jordan Peele, esta protagonizada por Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener y Bradley Whitford. Esta disponible en Amazon Prime Video.

The Texas Chainsaw Massacre

The Texas Chainsaw Massacre Bryanston Picture

Cinco adolescentes visitan la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. Dirigida por Tobe Hooper este clásico de terror esta protagonizada por Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow, Allen Danziger y Gunnar Hansen. Disponible en Amazon Prime Video.