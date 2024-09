Susana Giménez volvió a la televisión con un sketch lleno de estrellas e invitados de lujo

El sketch terminó con un saludo de Lionel Messi: "Hola Su, no puedo estar presente, yo que te miraba tanto cuando era chiquito con mi mamá, un beso grande y ojalá la próxima pueda estar presente".

Una vez que terminó el corte de humor, comenzó la acción en el piso del estudio con bailarines y un repaso por algunas de sus cortinas musicales más recordadas, desde la de “Hola, Susana” y “Detrás de todo solo hay una mujer”. Mientras se reproducían las distintas canciones, Susana irrumpió en el estudio con un espectacular vestido con estrellas.

“Vieron que flaca estoy, eso es lo primero que quiero que vean. Hace cuatro años y medio que no nos vemos, no puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Ni les digo cuantos años cumplí, no quiero que lo sepan en ningún lado, yo sé que me van a querer siempre”, fueron sus primeras frases para abrir el programa.

Susana Giménez tuvo un divertido cruce con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

Para comenzar el programa, la diva tuvo una divertida charla con Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, dos de las figuras de la Selección argentina.

Durante la entrevista, los futbolistas contaron anécdotas de la intimidad del equipo, compartieron su lado romántico y repasaron algunos de los momentos más recordados del Mundial de Qatar 2022.

Terminada la entrevista, los jugadores enfrentaron a Susana y a Guillermo Cópola a un partido de truco en el que se impusieron los integrantes de la "Scaloneta".

Susana Giménez terminó su primer programa con una gran presentación de María Becerra

Luego del paso de De Paul y de Paredes, llegó al programa María Becerra, una de las principales estrellas de la escena musical argentina.

La joven repasó su breve y exitosa carrera y además contó que recientemente atravesó un duro momento personal luego de sufrir un embarazo ectópico.

Para finalizar la noche, Becerra cantó en el estudio un compilado de sus mejores canciones.