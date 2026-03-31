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El actor sufrió una fractura de peroné jugando al fútbol, por lo que fue trasladado a un centro de salud para su evaluación.

Darío Lopilato se accidentó y fue internado: será operado en las próximas horas.

Darío Lopilato atraviesa un contratiempo de salud luego de lesionarse mientras jugaba al fútbol, un episodio que derivó en su internación y en la decisión médica de realizar una intervención quirúrgica en las próximas horas.

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El actor sufrió una fractura de peroné, por lo que fue trasladado a un centro de salud para su evaluación. Tras someterse a los estudios correspondientes, los especialistas determinaron que la mejor alternativa es una operación, con el objetivo de estabilizar la zona afectada y asegurar una recuperación adecuada.

Si bien se trata de una cirugía programada y el cuadro no reviste gravedad extrema, la situación obligó a reorganizar por completo su agenda laboral. Lopilato tenía previsto grabar este mismo día su programa “Viralizados”, pero ante su internación y la inminente intervención, la producción decidió suspender la jornada.

dario lopilato 2 El actor sufrió una fractura de peroné jugando al fútbol, por lo que fue trasladado a un centro de salud para su evaluación. Darío Lopilato canceló sus compromisos laborales La cancelación responde no solo a su imposibilidad física de participar, sino también a la necesidad de priorizar su recuperación y evitar cualquier tipo de exigencia en un momento clave del tratamiento. Desde su entorno, por ahora, no brindaron mayores precisiones sobre los tiempos de evolución, aunque se descuenta que deberá atravesar un período de reposo y posterior rehabilitación.

Este tipo de lesiones suele requerir no solo la cirugía en sí, sino también un proceso de recuperación integral que incluye inmovilización inicial, controles médicos y, en muchos casos, kinesiología para recuperar la movilidad y la fuerza en la zona afectada.

En ese contexto, su regreso a la actividad dependerá de cómo responda a la intervención y a las etapas posteriores del tratamiento. Mientras tanto, tanto la producción de “Viralizados” como sus compañeros de trabajo deberán reprogramar compromisos hasta que el actor pueda reincorporarse. A pesar del impacto que generó la noticia, el panorama es alentador: se trata de una lesión frecuente en el ámbito deportivo y con buen pronóstico si se siguen las indicaciones médicas.

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