"The Eras Tour" (Taylor's Version) de Taylor Swift continúa batiendo récords en Disney+

Cómo es "Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)"

Disney+ es el único lugar donde se puede ver por primera vez el concierto completo, con canciones que sólo se habían visto en los shows en vivo. La audiencia pudo ver las interpretaciones de canciones como "Cardigan", así como cuatro canciones acústicas adicionales: "Maroon", "Death by a Thousand Cuts", "You Are in Love" y "I Can See You".